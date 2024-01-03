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Ator Gary Dourdan, astro da série 'CSI', passou o réveillon na casa de Rafa Kalimann

O artista americano e a apresentadora brasileira apareceram em fotos juntos. A ex-BBB não explicou como conheceu o ator
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 08:50

Rafa Kalimann acompanhada pelo ator Gary Dourdan
Rafa Kalimann acompanhada pelo ator Gary Dourdan Crédito: Reprodução/ Instagram/@rafakalimann
A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann postou nesta terça-feira, 2, um carrossel com fotos de festa de fim de ano em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma das fotos chamou a atenção do público: Rafa aparece junto do ator americano Gary Dourdan, que interpretou o personagem Warrick Brown na série CSI: Crime Scene Investigation entre 2000 e 2008.
Junto com a fotos, Rafa postou um texto em que fala como foi sua virada de ano. "Virei o ano imersa em uma energia muito especial. Acolhida pelos meus, minha casa recebeu pessoas eu estavam na mesma sintonia. Meus amigos e minha família foram o complemento necessário, a companhia que eu precisava ter".
Dourdan, que também participou de filmes como O Resgate: O Dia da Redenção, A Estranha Perfeita e Alien: A Ressurreição repostou a foto de Rafa, mas não fez qualquer comentário sobre a apresentadora ou sobre o fato de ter passado o fim de ano no Brasil.

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