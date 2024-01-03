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Maraisa viraliza nas redes sociais ao confundir cachaça com microfone; veja vídeo

Caso aconteceu na virada do ano novo e imagem passou a rodar a internet
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 08:41

Maraisa confunde cachaça com microfone e viraliza
Maraisa confunde cachaça com microfone e viraliza Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (2) com um vídeo gravado durante a virada de 2023 para 2024. Em uma apresentação, a cantora confundiu cachaça com microfone.
A situação gravada por fãs durante o show chegou na cantora e foi compartilhada por ela em sua conta oficial. Até a última atualização desta reportagem, a publicação tinha mais de 100 mil visualizações.
No vídeo, Maraisa tenta falar algo para o público, quando em vez de colocar a boca no microfone, coloca a garrafa de pinga.
Nos comentários, fãs que estavam no show disseram que a situação foi muito engraçada e publicaram outros vídeos do momento.
Em um deles, Maraisa bebe a pinga e, logo em seguida, é beijada pelo namorado, Fernando Mocó, que tem lhe acompanhado em diversos shows.

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