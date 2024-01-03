Globo apaga temporadas do The Voice Brasil do Globoplay após cancelamento

Sem alarde, a Globo apagou todas as edições do The Voice Brasil (2012-2023) do Globoplay, seu serviço de streaming. Com isso, episódios antigos não podem ser mais vistos pelo público.
A retirada faz parte do contrato de licenciamento da marca The Voice, que é feito pela holandesa ITV Studios.
Não é comum, mas não é a primeira vez que a Globo apaga conteúdo já feito originalmente por ela. Em 2021, quando Faustão saiu da emissora, houve o mesmo movimento.
A queda de audiência e de repercussão nos últimos anos foram fatores preponderantes para que o The Voice Brasil fosse cancelado pela Globo.
Desde que estreou na TV brasileira em 2012, o programa teve 22 edições. É uma média de duas por ano. Além das 11 temporadas tradicionais, foram oito do The Voice Kids e mais duas do The Voice+, com cantores idosos.
Em 2023, além da versão tradicional, o The Voice Kids foi exibido no primeiro semestre. Já o The Voice+ foi cancelado.
Outro fator que pesou foi a pouca procura comercial da edição tradicional de 2022 e da versão infantil deste ano.
Mesmo com Fátima, o The Voice 2022 teve apenas dois patrocinadores, número considerado baixo para os padrões da Globo. O The Voice Kids teve apenas um, bem abaixo do que conseguiu em anos anteriores.
Para o seu lugar, a Globo vai exibir o reality Estrela da Casa, que vai misturar confinamento com música. As inscrições já estão abertas.