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Luto

Ator de 'Stranger Things' morre aos 77 anos após luta contra câncer

Morte de Mark Withers, que também atuou na série 'Dynasty', foi anunciada pela filha, Jessie Withers
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 11:33

O ator Mark Withers, famoso por participar de séries como Stranger Things e Dynasty, morreu aos 77 anos, após lutar contra um câncer de pâncreas.
A morte foi anunciada por sua filha, Jessie Withers, e ocorreu no dia 22 de novembro.
Jessie falou sobre a batalha do pai contra o câncer. "Ele enfrentou sua doença com a mesma força e dignidade que trouxe para seu ofício, criando um legado de calor, humor e dedicação, junto com sua notável habilidade de tornar cada papel inesquecível. O talento duradouro de Mark e seu comprometimento com a indústria serão lembrados com carinho por colegas, amigos e fãs.", disse à Variety.
Mark Withers, ator de 'Stranger Things', morre aos 77 anos após luta contra câncer
Mark Withers morreu em novembro, de câncer no pâncreas Crédito: Netflix
Em 2016, Mark viveu o legista Gary em "Stranger Things" durante a primeira temporada da série. Seu último papel nas telas foi em 2019, no filme "The Creatress".
O artista deixa sua esposa, Haiyan Liu Withers, e sua filha Jessie.

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