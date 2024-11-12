Morre Song Jae-rim, ator sul-coreano de 'Two Weeks' e 'Queen Woo', aos 39 anos

Ator sul-coreano Song Jae-rim Crédito: Instagram/@jaelim_song/Reprodução

Song Jae-rim, ator sul-coreano de doramas como "Two Weeks" e "Queen Woo", foi encontrado morto em seu apartamento em Seul, nesta terça-feira (12), aos 39 anos. A notícia foi confirmada pela Delegacia de Polícia de Seongdong à imprensa local. A causa da morte não foi divulgada.

"Neste ponto da investigação, não há sinais de crime", disse um policial ao portal local Yonhap.

Jae-rim ganhou fama por seu papel na série "A Lua Abraçando o Sol", de 2012. Nascido em 1985 em Seul, começou a atuar em 2009, no filme "Atrizes". Participou de produções como "Cool Guys", "Hot Ramen" e "Inspiring Generation". Em outubro, ele atuou em uma encenação do musical "La Rose De Versailles".

O astro de dorama estava afastado de suas redes sociais. Sua última postagem no Instagram foi em janeiro, e suas atividades no X cessaram em março.