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Internacional

Morre Song Jae-rim, ator sul-coreano de 'Two Weeks' e 'Queen Woo', aos 39 anos

Astro de dorama foi encontrado morto em seu apartamento em Seongdong, distrito de Seul, afirmou a polícia à imprensa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 12:33

Ator sul-coreano Song Jae-rim
Ator sul-coreano Song Jae-rim Crédito: Instagram/@jaelim_song/Reprodução
Song Jae-rim, ator sul-coreano de doramas como "Two Weeks" e "Queen Woo", foi encontrado morto em seu apartamento em Seul, nesta terça-feira (12), aos 39 anos. A notícia foi confirmada pela Delegacia de Polícia de Seongdong à imprensa local. A causa da morte não foi divulgada.
"Neste ponto da investigação, não há sinais de crime", disse um policial ao portal local Yonhap.
Jae-rim ganhou fama por seu papel na série "A Lua Abraçando o Sol", de 2012. Nascido em 1985 em Seul, começou a atuar em 2009, no filme "Atrizes". Participou de produções como "Cool Guys", "Hot Ramen" e "Inspiring Generation". Em outubro, ele atuou em uma encenação do musical "La Rose De Versailles".
O astro de dorama estava afastado de suas redes sociais. Sua última postagem no Instagram foi em janeiro, e suas atividades no X cessaram em março.
O velório de Jae-rim está marcado para a próxima quinta-feira (14), às 12h, no Yeouido St. Mary's Funeral Hall, em Seul.

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