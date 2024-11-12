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Paul Di'Anno, do Iron Maiden, morreu após problema no coração

Resultado de autópsia indica que músico teve rasgo em saco ao redor de órgão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 09:40

Morre Paul Di'Anno, ex vocalista do Iron Maiden
Morre Paul Di'Anno, ex vocalista do Iron Maiden Crédito: Ale Frata / Folhapress
A morte do cantor Paul Di'Anno, em outubro, foi em decorrência de um rasgo no saco localizado ao redor do coração. A divulgação do resultado da autópsia foi postada no perfil do músico no Facebook, com permissão da família do vocalista do Iron Maiden.
Segundo o comunicado, a fissura encheu o órgão de sangue por meio da aorta, fazendo com que os batimentos cardíacos parassem.
"A morte de Paul foi instantânea e, espero, indolor. Que ele descanse em paz. Este fim de semana, um show In Memoriam foi realizado no Underworld Camden, onde muitos dos fãs, amigos, colegas e familiares de Paul vieram. Com um magnífico conjunto musical, os seus colegas musicais disseram um adeus digno ao seu amigo."
Ele morreu em casa, em Salisbury, na Inglaterra. O cantor vai ganhar um documentário sobre sua trajetória de vida. A produção será feita pelo jornalista e cineasta Wes Orshoski, com lançamento previsto para 2025.
Paul Andrews - nome verdadeiro do artista - nasceu em 17 de maio de 1958, no bairro de Chingford, em Londres. Seu pai era brasileiro. Paul foi vocalista do grupo de heavy metal de 1978 a 1981, período em que participou da gravação do álbum de estreia da banda,

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