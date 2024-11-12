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Telenovela

Adriana Esteves quer deixar novelas após 'Mania de Você'

Planejando uma pausa na carreira, a atriz quer se dedicar a trabalhos menos cansativos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 09:17

Mércia (Adriana Esteves) em 'Mania de Você'
Mércia (Adriana Esteves) em 'Mania de Você' Crédito: Manoella Mello / Reprodução Globo
Adriana Esteves, 54, revelou que pensa em se aposentar das novelas após concluir os trabalhos de "Mania de Você" (Globo), onde interpreta a vilã Mércia.
A atriz explicou que prefere se dedicar a outros tipos de trabalhos, menos cansativos. "Não pretendo me aposentar -mas talvez de novela sim. Nem pensar de série, teatro. Mas novela é mais trabalhoso. Depois de 'Mania de Você', pretendo dar uma parada", contou ela, em entrevista à revista Contigo!.
Adriana admitiu que pretendia deixar de vez o gênero depois de "Amor de Mãe", mas acabou voltando atrás. "Quando fiz Amor de Mãe, achei que seria a última. [Mas] depois da pandemia, vendo a importância da novela ajudando na saúde mental, mudei de ideia e estou aqui, feliz."
Ela deixou claro, porém, que seu amor pela arte dramática segue intacto. "Atuar é minha vida. Sou uma pessoa que gosta de trabalhar e descobri que meu ofício é a minha paixão. É uma sorte ser feliz com o nosso trabalho. Gosto de trabalhar."

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