Adriana Esteves quer deixar novelas após 'Mania de Você'

Mércia (Adriana Esteves) em 'Mania de Você' Crédito: Manoella Mello / Reprodução Globo

Adriana Esteves, 54, revelou que pensa em se aposentar das novelas após concluir os trabalhos de "Mania de Você" (Globo), onde interpreta a vilã Mércia.

A atriz explicou que prefere se dedicar a outros tipos de trabalhos, menos cansativos. "Não pretendo me aposentar -mas talvez de novela sim. Nem pensar de série, teatro. Mas novela é mais trabalhoso. Depois de 'Mania de Você', pretendo dar uma parada", contou ela, em entrevista à revista Contigo!.

Adriana admitiu que pretendia deixar de vez o gênero depois de "Amor de Mãe", mas acabou voltando atrás. "Quando fiz Amor de Mãe, achei que seria a última. [Mas] depois da pandemia, vendo a importância da novela ajudando na saúde mental, mudei de ideia e estou aqui, feliz."