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Luto

Ator da série ‘Lupin’, Adama Niane morre aos 56 anos

Ele interpretava o ex-presidiário Léonard Kone; causa da morte não foi divulgada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 09:43

Niane interpretou o assassino Léonard na série Lupin da Netflix
Niane interpretou o assassino Léonard na série Lupin da Netflix Crédito: Divulgação/ Netflix
O ator francês Adama Niane morreu aos 56 anos no domingo, 29. Ele interpretava o ex-presidiário Léonard Kone, criminoso na série Lupin, da Netflix. Sem causa revelada, a morte foi confirmada pelo ator Omar Sy, protagonista da produção francesa.
Por meio do Twitter, Omar Sy lamentou a morte do colega. “Envio minhas profundas condolências aos entes queridos de Adama Niane, um grande ator ao lado do qual tive a chance e o prazer de interpretar. Um homem de rara benevolência... Que sua alma descanse em paz”.
Niane nasceu em Paris. Ele fez papéis em diversas produções, como nas minisséries Recursos Desumanos (2020) e A Louva-a-Deus (2017); e os filmes Um Amor Necessário (2019) e Estranhos em Casa (2019). O trabalho mais recente do ator foi na minissérie L’île aux 30 cercueils, que foi lançada no ano passado.

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