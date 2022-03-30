Ashley Tisdale compra 400 livros antes de ter casa avaliada por revista de design

Ashley Tisdale compra 400 livros antes de ter casa avaliada por revista Crédito: Reprodução/Instagram/@ashleytisdale

A atriz e cantora Ashley Tisdale, 36, confessou que comprou centenas de livros para "preencher" uma estante de sua casa em Los Angeles (Califórnia), que seria registrada em vídeo.

"Essas estantes, eu tenho que ser honesta", diz ela. "Na verdade, não havia livros nelas alguns dias atrás. Mandei meu marido ir a uma livraria e eu fiquei, tipo, 'você precisa comprar 400 livros'. Obviamente meu marido é falou: 'Devíamos estar coletando livros ao longo do tempo e colocá-los nas prateleiras'. E eu fiquei tipo, 'não, não, não, não. Não quando AD vem'".

Ao mencionar "AD", a cantora se refere à Architectural Digest, revista norte-americana fundada em 1920, voltada para o design de interiores e paisagismo, para a qual o vídeo era gravado.

No vídeo, Tisdale mostra todos os cômodos de seu lar, que seguem o estilo minimalista. "Esta casa é muito brilhante. É muito zen. É o que nós amamos sobre ela", contou Tisdale no vídeo.