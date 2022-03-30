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Luxo

Ashley Tisdale compra 400 livros antes de ter casa avaliada por revista de design

Em vídeo, atriz mostra cômodos minimalistas e confessa que precisou 'preencher' estante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Março de 2022 às 14:22

Ashley Tisdale compra 400 livros antes de ter casa avaliada por revista
Ashley Tisdale compra 400 livros antes de ter casa avaliada por revista Crédito: Reprodução/Instagram/@ashleytisdale
A atriz e cantora Ashley Tisdale, 36, confessou que comprou centenas de livros para "preencher" uma estante de sua casa em Los Angeles (Califórnia), que seria registrada em vídeo.
"Essas estantes, eu tenho que ser honesta", diz ela. "Na verdade, não havia livros nelas alguns dias atrás. Mandei meu marido ir a uma livraria e eu fiquei, tipo, 'você precisa comprar 400 livros'. Obviamente meu marido é falou: 'Devíamos estar coletando livros ao longo do tempo e colocá-los nas prateleiras'. E eu fiquei tipo, 'não, não, não, não. Não quando AD vem'".
Ao mencionar "AD", a cantora se refere à Architectural Digest, revista norte-americana fundada em 1920, voltada para o design de interiores e paisagismo, para a qual o vídeo era gravado.
No vídeo, Tisdale mostra todos os cômodos de seu lar, que seguem o estilo minimalista. "Esta casa é muito brilhante. É muito zen. É o que nós amamos sobre ela", contou Tisdale no vídeo.
A atriz também confessou que adora passa tempo em sua banheira. "Toda vez que me sinto estressada, acho que é o lugar mais relaxante. Eu assisto à Netflix aqui".

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