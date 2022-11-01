Confusão

Após ser chamado de "machista" por Alexandra Marzo, Marcello Antony entrará na justiça

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Alexandra, filha da atriz Betty Faria, teria acusado o ator de ofendê-la no último domingo de eleição (30)
Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 18:23

A filha da atriz Betty Faria, Alexandra Marzo, e o ator Marcello Antony Crédito: Instagram/@alexandra_marzo e @marcelloantony_oficial
O ator Marcello Antony processará Alexandra Marzo, filha de Betty Faria e Claudio Marzo, após ser chamado de "machista" e "misógino" pela ex-atriz neste domingo (30). A confusão veio à tona quando Alexandra publicou um vídeo denunciando ofensas recebidas pelo ator.
A filha de Beth Faria conta que, após votar em uma zona eleitoral do Rio com um adesivo do PT (Partido dos Trabalhadores), se deparou com Marcello na rua e foi xingada por ele. O vídeo foi deletado da rede social.
"Gente, eu fui votar e, quando eu voltei com esse lindo bottom (mostra o adeviso do PT no peito), eu fui xingada - eu e minha amiga - de 'v*dia' pelo ator Marcello Antony. É isso o que vocês estão ouvindo: o Marcello Antony, ator, vestido de bolsonarista, enfurecido, cheio de ódio, como é peculiar do eleitor desta besta".
"Simplesmente o cara chamou a gente de 'v*dia'. Nós fomos chamadas de v*dia pelo Marcello Antony por estarmos portando bottons do Lula. Marcello Antony está fazendo parte de um grupo que, graças a Deus, eu posso dizer que é bastante seleto dentro do meio artístico, que apoia Bolsonaro. Marcello Antony é bolsonarista e misógino", desabafou Marzo no vídeo.
Na legenda do vídeo, a ex-atriz escreveu que "o voto é livre, mas esse xingamento grosseiro, machista é imperdoável. Que decepção".
Em resposta ao ocorrido, Marcello contou aos seus seguidores no Instagram que ligou para a mãe de Alexandra, Betty Faria, e que a própria atriz teria indicado que ele processasse sua filha.
De acordo com o portal Extra, o ator pretende entrar com uma ação por calúnia e difamação. "Não fiz isso (xinguei ela). Ela será processada. A própria mãe falou para eu fazer isso!", disse Marcello.
Segundo Leo Dias, o ator confessou que o xingamento denunciado por Alexandra Marzo faz referência à uma piada interna feita por ele com a amiga do ator que estava acompanhando a ex-atriz no momento. De acordo com Antony, Alexandra "não teria entendido a situação como uma brincadeira, o que teria ocasionado toda a situação".
“Expliquei a história a ela, falei que a Alexandra havia postado um vídeo. Quando acabei de contar, a Betty me disse: ‘Marcello, duas coisas: eu crio a filha dela. Essa menina tem a doença do ódio. Não falo com ela há mais de um ano. Ela me xinga, ela xinga a filha, o irmão. E segundo: se eu fosse você, contratava um bom advogado e processaria ela por calúnia, porque ela tem que aprender de alguma forma'", explana Marcello sobre a conversa com a atriz Betty Faria.
Mesmo com o vídeo apagado das redes sociais, Alexandra, que está afastada há 23 anos da TV, diz ter testemunha da confusão.

Tópicos Relacionados

Famosos Justiça
