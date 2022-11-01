“Dono do ministério dos gostosos”, brinca namorada de filho caçula de Lula

Luís Claudio Lula da Silva, filho do presidente eleito Lula Crédito: Instagram/@luisclaudioluladasilva

Após Luís Claudio Lula da Silva, filho do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, fazer sucesso na web, a namorada dele comentou sobre a repercussão. Em tom de brincadeira, a médica Natália Schincariol fez uma postagem nas redes sociais dizendo que o caçula de Lula é "dono do ministério dos homens gostosos''.

"Dono e proprietário do ministério dos homens gostosos. Esse é o Brasil que eu quero", publicou Natália nos stories ao compartilhar um post que comparava o filho de Lula com o filho caçula de Jair Bolsonaro, Renan.

Ainda no Instagram, Schincariol fez uma declaração para Luís. "O TSE apurou todas as urnas e está confirmado: você é o homem mais lindo do Brasil. Te amo", escreveu ela para o filho número 5 de Lula.

O filho caçula do presidente eleito está bombando nas redes sociais desde uma postagem com o pai após as eleições, no último domingo (30). "Orgulho desse batalhador! Que venha 2023. Que venha um Brasil melhor", escreveu ele na legenda.

Diversos internautas brincaram com a beleza de Luís Cláudio. “Alguém sabe se o filho do Lula é solteiro? Acho que encontrei o meu crush minha vida”, escreveu um seguidor. “O programa social mais importante no governo do ‘papi’ será o de encontrar a próxima nora/genro e eu já estou na lista”, disse outro.

Alguém sabe se o filho do Lula é solteiro? Acho que encontrei o meu crush minha vida — psicóloga de postinho (@topiranath) November 1, 2022

O programa social mais importante no governo do papi será o de encontrar a próxima nora/genro e eu já estou na lista — Tonho de Barros (@Zion38022108) November 1, 2022