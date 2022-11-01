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Bombando

“Dono do ministério dos gostosos”, brinca namorada de filho caçula de Lula

Após as redes sociais elogiarem a beleza de Luís Claudio, a médica Natália Schincariol, namorada do caçula de Lula, entrou na brincadeira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 17:01

Luís Claudio Lula da Silva, filho do presidente eleito Lula
Luís Claudio Lula da Silva, filho do presidente eleito Lula Crédito: Instagram/@luisclaudioluladasilva
Após Luís Claudio Lula da Silva, filho do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, fazer sucesso na web, a namorada dele comentou sobre a repercussão. Em tom de brincadeira, a médica Natália Schincariol fez uma postagem nas redes sociais dizendo que o caçula de Lula é "dono do ministério dos homens gostosos''.
"Dono e proprietário do ministério dos homens gostosos. Esse é o Brasil que eu quero", publicou Natália nos stories ao compartilhar um post que comparava o filho de Lula com o filho caçula de Jair Bolsonaro, Renan.
Ainda no Instagram, Schincariol fez uma declaração para Luís. "O TSE apurou todas as urnas e está confirmado: você é o homem mais lindo do Brasil. Te amo", escreveu ela para o filho número 5 de Lula.
O filho caçula do presidente eleito está bombando nas redes sociais desde uma postagem com o pai após as eleições, no último domingo (30). "Orgulho desse batalhador! Que venha 2023. Que venha um Brasil melhor", escreveu ele na legenda.
Diversos internautas brincaram com a beleza de Luís Cláudio. “Alguém sabe se o filho do Lula é solteiro? Acho que encontrei o meu crush minha vida”, escreveu um seguidor. “O programa social mais importante no governo do ‘papi’ será o de encontrar a próxima nora/genro e eu já estou na lista”, disse outro.
Luís Claudio tem 37 anos e é um dos três filhos biológicos de Lula com a ex-mulher, Marisa Letícia, falecida em 2017. O caçula, que atualmente é empresário e dono de uma empresa de marketing esportivo, já foi educador físico e auxiliar de preparação de jogadores de vários clubes paulistas, como Palmeiras, São Paulo e Corinthians.

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