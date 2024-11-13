Após retirada de tumor, Vera Viel relata efeitos colaterais de radioterapia

Vera Viel fala sobre recuperação rápida após cirurgia Crédito: Reprodução/Instagram

Vera Viel, 49, abriu o jogo de como tem sido seu tratamento com radioterapia.

Na manhã desta quarta-feira (13), a modelo foi para a terceira sessão de radioterapia. Antes de sair de casa, ela contou, em suas redes sociais, que vem sentido alguns efeitos colaterais.

Vera contou, em vídeo, que no total, são 33 sessões de radio. "Bom dia, estou indo para o meu terceiro dia de radioterapia. A radioterapia não tem os efeitos que a quimioterapia tem. Mas, já comecei a sentir alguns, como a fadiga, cansaço e precisa cuidar muito da pele, hidratar muito".

No início de outubro, a influenciadora recebeu o diagnóstico de sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer. O tumor, que é maligno, origina em músculos, gordura, tendões, ligamentos, vasos sanguíneos e nervos periféricos.