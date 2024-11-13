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Após retirada de tumor, Vera Viel relata efeitos colaterais de radioterapia

Vera contou, em vídeo, que no total, são 33 sessões de radio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 13:21

Vera Viel fala sobre recuperação rápida após cirurgia
Vera Viel fala sobre recuperação rápida após cirurgia Crédito: Reprodução/Instagram
Vera Viel, 49, abriu o jogo de como tem sido seu tratamento com radioterapia.
Na manhã desta quarta-feira (13), a modelo foi para a terceira sessão de radioterapia. Antes de sair de casa, ela contou, em suas redes sociais, que vem sentido alguns efeitos colaterais.
Vera contou, em vídeo, que no total, são 33 sessões de radio. "Bom dia, estou indo para o meu terceiro dia de radioterapia. A radioterapia não tem os efeitos que a quimioterapia tem. Mas, já comecei a sentir alguns, como a fadiga, cansaço e precisa cuidar muito da pele, hidratar muito".
No início de outubro, a influenciadora recebeu o diagnóstico de sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer. O tumor, que é maligno, origina em músculos, gordura, tendões, ligamentos, vasos sanguíneos e nervos periféricos.
A esposa de Rodrigo Faro, 51, passou por uma cirurgia de retirada de um tumor maligno da coxa esquerda há cerca de um mês. De acordo com Vera, os efeitos são leves e descreveu os cuidados que precisa ter.

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