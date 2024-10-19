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Após cirurgia, Vera Viel inicia segunda etapa do tratamento de tumor

Empresária recebeu apoio do marido, Rodrigo Faro, que disse que ela está se recuperando bem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Outubro de 2024 às 11:33

Vera Viel revela seu diagnóstico
Vera Viel revela seu diagnóstico Crédito: Reprodução Instagram Vera Viel
Rodrigo Faro, 50, atualizou o estado de saúde da esposa, Vera Viel, 49.
A modelo passou pela cirurgia para retirada de um tumor na coxa esquerda na última sexta-feira (11). Ela foi diagnosticada com Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno,
Em um vídeo gravado na sala de casa, Faro mostrou Vera no sofá ao lado de duas muletas. "Como é bom chegar em casa e ver ela assim, deitadinha", começou o apresentador. "Recebi tantas mensagens e fiquei tão feliz", agradeceu Vera.
O apresentador, então, explicou que a esposa deve começar uma nova etapa da recuperação. "Vamos começar a segunda etapa do tratamento com muita fé, muita garra. Vai dar tudo certo."
Na legenda, ele celebrou a evolução do quadro da influenciadora. "A melhor sensação do mundo é chegar em casa e ver essa cena! Vera se recuperando com tanta felicidade e gratidão!! Continuem orando que vai dar tudo certo."

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