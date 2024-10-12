Rodrigo Faro celebra sucesso na cirurgia de Vera Viel

Rodrigo Faro no hospital acompanhando a esposa Vera Viel Crédito: Reprodução/Instagram

O apresentador da Record Rodrigo Faro comemorou o sucesso da cirurgia da mulher, Vera Viel.

Vera passou por uma cirurgia na sexta-feira (11) para a retirada de um câncer. Ela está internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, tratando um tumor raro e maligno, localizado na coxa esquerda.

O apresentador compartilhou detalhes do momento. Ele ficou no quarto de Vera aguardando ela retornar por mais de seis horas. "Continuo aqui na fé", escreveu, antes dela retornar.

Após o fim do procedimento, Rodrigo compartilhou as boas novas com os seus seguidores. "Minha Vera voltou para mim. Depois de 8 horas de cirurgia. Primeira batalha vencida", escreveu ele.