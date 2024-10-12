Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Câncer

Rodrigo Faro celebra sucesso na cirurgia de Vera Viel

Vera passou por uma cirurgia na sexta-feira (11) para a retirada de um tumor raro e maligno, localizado na coxa esquerda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Outubro de 2024 às 11:54

Rodrigo Faro celebra sucesso na cirurgia de Vera Viel
Rodrigo Faro no hospital acompanhando a esposa Vera Viel Crédito: Reprodução/Instagram
O apresentador da Record Rodrigo Faro comemorou o sucesso da cirurgia da mulher, Vera Viel.
Vera passou por uma cirurgia na sexta-feira (11) para a retirada de um câncer. Ela está internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, tratando um tumor raro e maligno, localizado na coxa esquerda.
O apresentador compartilhou detalhes do momento. Ele ficou no quarto de Vera aguardando ela retornar por mais de seis horas. "Continuo aqui na fé", escreveu, antes dela retornar.

Veja Também

Entenda o que é sarcoma sinovial, tumor raro diagnosticado em Vera Viel

Após o fim do procedimento, Rodrigo compartilhou as boas novas com os seus seguidores. "Minha Vera voltou para mim. Depois de 8 horas de cirurgia. Primeira batalha vencida", escreveu ele.
O hospital em que Vera está após a cirurgia emitiu um boletim sobre o caso na manhã deste sábado (12). De acordo com o comunicado, ela está "clinicamente estável", mas vai continuar internada para acompanhar o pós-operatório. Assinam o documento os médicos Leandro Santini Echenique, cardiologista; Reynaldo Jesus Garcia Filho, ortopedista; Roberto Carmagnani Pestana, oncologista; e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico do Hospital Israelita Albert Einstein.

Veja Também

Vera Viel tem tumor raro e maligno na coxa esquerda: "Estou pronta para enfrentar esta batalha"

Para cuidar da mulher com câncer, Rodrigo Faro se ausenta, e Galisteu o substitui

Rodrigo Faro recebe críticas por matricular filhas em escola de elite e falar em 'humildade'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

doenca Famosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados