Vera Viel tem tumor raro e maligno na coxa esquerda: "Estou pronta para enfrentar esta batalha"

Vera Viel revela seu diagnóstico. Crédito: Reprodução Instagram @veraviel

Nesta quinta-feira, 10 de outubro, a modelo e esposa do apresentador Rodrigo Faro, Vera Viel, compartilhou uma notícia difícil com seus seguidores: ela foi diagnosticada com um sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de tumor localizado em sua coxa esquerda. Após dias aguardando os resultados dos exames, Vera contou sobre a descoberta e anunciou que passará por uma cirurgia para a retirada do tumor nesta sexta-feira, 11 de outubro.



Em um texto emocionado, Vera Viel agradeceu o apoio e carinho que tem recebido e detalhou como percebeu a existência do nódulo. "Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início, usando pessoas que foram como anjos e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância", relatou.

A modelo revelou que foi diagnosticada com um sarcoma sinovial após exames detalhados e que está confiante para enfrentar o tratamento. "Estou pronta pra enfrentar essa batalha", afirmou Vera, destacando a importância da fé e do apoio que tem recebido.

Vera Viel também contou que a cirurgia de retirada do tumor será realizada no dia 11 de outubro e que seguirá com o tratamento com sua equipe médica. "Dia 12 de outubro é meu aniversário! Vou completar 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura", declarou, demonstrando otimismo e confiança na recuperação.

Rodrigo Faro, por sua vez, também se manifestou nas redes sociais, compartilhando momentos ao lado da esposa no hospital. "Oi gente, estou aqui com minha Vera, a mulher mais linda desse mundo, minha princesa, minha rainha. E a gente quer dividir com vocês uma coisa que a gente está passando aqui", disse o apresentador, em um vídeo emocionado.

A descoberta do nódulo ocorreu há cerca de duas semanas, quando Vera sentiu algo diferente em sua coxa esquerda. "Resumindo, há umas duas semanas eu senti um nódulo na minha coxa esquerda e aí a gente correu para fazer alguns exames e viemos para o hospital. Os médicos decidiram por fazer uma biópsia porque tem um nódulo na minha perna, a gente já entregou nas mãos de Deus. Estamos aqui em oração, se Deus quiser vai ser um nódulo benigno, eu vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. A gente vai esperar agora o resultado para depois ver como é que tem que proceder", explicou a modelo.

Vera Viel terminou sua mensagem com um agradecimento às inúmeras mensagens de apoio e amor que tem recebido, reforçando sua fé inabalável. "Tenho muita fé em Deus e sei que, pra Ele, nada é impossível! O meu Deus de milagres tem um motivo para me permitir passar por tudo isso. Agradeço mais uma vez pelas inúmeras mensagens de apoio, carinho e amor que tenho recebido. Tudo vai ficar bem", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais