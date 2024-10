Ex-chiquitita lamenta assassinato dos tios em Cachoeiro de Itapemirim

Renata Del Bianco, de 39 anos, que fez a personagem Vivi em Chiquititas, na década de 1990, usou as redes sociais para lamentar a morte dos tios. Luiz Geraldo Duarte Ignez, 80, e Cacilda Vetoraci Duarte, 77, sogros do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, foram mortos a facadas no hotel que viviam e trabalhavam no município do Sul do ES. Cacilda era irmã da mãe de Renata.