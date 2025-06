Feira pet, festival de caranguejo e feijoada agitam o domingo (15) no ES

Festival Parrillada do Chefe

A Parrillada do Chefe, festival que celebra a cultura do churrasco, chega a Vila Velha, no bolsão de estacionamento do Parque das Castanheiras, próximo à entrada do Morro do Moreno da Vila Militar do Exército. O evento tem entrada gratuita e reunirá gastronomia ao ar livre, música ao vivo, cerveja artesanal e programação para todas as idades. Data: sexta (13), sábado (14) e domingo (15). Programação: Thiago Brito (14h), Samba da 24 (16h) e DJ Filipe Leal (residente). Entrada: gratuita. Local: bolsão de estacionamento do Parque das Castanheiras.