Tradição

Nome de bairro e casamenteiro: conheça a história de Santo Antônio

Rodeado de orações, simpatias e tradições, o santo é uma das figuras mais queridas do calendário religioso - e ainda dá uma forcinha no amor

Simpatias

Nessa época do ano, as redes sociais são invadidas por memes e brincadeiras vindas de quem deseja fortemente encontrar um amor. Pode se dizer que Santo Antônio é o cupido mais famoso do Brasil. >