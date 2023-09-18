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Crise no relacionamento?

Após Luva de Pedreiro indicar que pagaria pensão, Távila Gomes desmente término

Jovem está grávida do primeiro filho do influenciador digital. Em agosto, Iran Ferreira anunciou que será pai. O futuro bebê já tem nome escolhido: Cristiano Ronaldo Jr.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 10:21

Na tarde de domingo (17), Luva de Pedreiro abriu uma live e sugeriu que o melhor seria pagar pensão à atual namorada, Távila Gomes, grávida do primeiro filho dele. "Sou inamorável", disse ele, deixando seus seguidores perplexos com um suposto fim precoce do romance.
Iran Ferreira, Luva de Pedreiro
Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, deixou a entender que o relacionamento com Távila Gomes pode estar em crise Crédito: Reprodução @Luvadepedreiro
Porém, mais tarde, Távila desmentiu que ambos tenham encerrado o vínculo. Em outra live, ambos ironizaram perguntas sobre o suposto fim do relacionamento. Conforme Luva, as frases horas antes teriam sido "resenha", ou seja, brincadeira. "Não pode falar mais nada. Tudo o que eu faço, eu estou errado."
Em agosto, Iran Ferreira anunciou que será pai. O anúncio foi feito nas redes sociais do influenciador. O futuro bebê já tem nome escolhido: Cristiano Ronaldo Jr.
"Cristiano Ronaldo Jr vem aí", disse Luva de Pedreiro na postagem. Ele contou que aguardava um momento especial para fazer o anúncio da gestação, que já estaria no quinto mês.
O influenciador é fã declarado do jogador português, a quem ele prestará homenagem nomeando seu filho. Há cerca de um mês, Iran compartilhou na web a ocasião em que conheceu o ídolo.
"Realizei meu sonho que era conhecer Cristiano Ronaldo. Ele sempre foi minha inspiração. Isso que aconteceu comigo serve de exemplo para todos vocês. Não desista dos seus sonhos. Receba!", escreveu ele.

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