Após Luva de Pedreiro indicar que pagaria pensão, Távila Gomes desmente término

Na tarde de domingo (17), Luva de Pedreiro abriu uma live e sugeriu que o melhor seria pagar pensão à atual namorada, Távila Gomes, grávida do primeiro filho dele. "Sou inamorável", disse ele, deixando seus seguidores perplexos com um suposto fim precoce do romance.

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, deixou a entender que o relacionamento com Távila Gomes pode estar em crise Crédito: Reprodução @Luvadepedreiro

Porém, mais tarde, Távila desmentiu que ambos tenham encerrado o vínculo. Em outra live, ambos ironizaram perguntas sobre o suposto fim do relacionamento. Conforme Luva, as frases horas antes teriam sido "resenha", ou seja, brincadeira. "Não pode falar mais nada. Tudo o que eu faço, eu estou errado."

Em agosto, Iran Ferreira anunciou que será pai. O anúncio foi feito nas redes sociais do influenciador. O futuro bebê já tem nome escolhido: Cristiano Ronaldo Jr.

🚨VEJA: Em live feita nas redes sociais, Luva de Pedreiro deixa a entender que terminou com a sua (ex) namorada e está pagando pensão! 😬🫣 pic.twitter.com/dvUZZrX6uJ — NeymarJR | fã account (@Neymidia17) September 17, 2023

"Cristiano Ronaldo Jr vem aí", disse Luva de Pedreiro na postagem. Ele contou que aguardava um momento especial para fazer o anúncio da gestação, que já estaria no quinto mês.

O influenciador é fã declarado do jogador português, a quem ele prestará homenagem nomeando seu filho. Há cerca de um mês, Iran compartilhou na web a ocasião em que conheceu o ídolo.