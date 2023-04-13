É o amor: bióloga se declara para Luva de Pedreiro

Novo casal na área: Bióloga se declara para Luva de Pedreiro Crédito: Instagram/@tavilagomes

O amor está no ar e invadiu as redes sociais nesta quarta-feira (12). Pelo Instagram, a bióloga Távila Gomes se declarou para o influencer Luva de Pedreiro, o que arrancou suspiros de todos os internautas que já suspeitavam do romance.

Nos stories, a jovem compartilhou um registro ao lado do amado e acrescentou a música "Saturno", do rapper Bin.

Depois que o influenciador marcou Távila em uma publicação que falava sobre dormir de conchinha, alguns boatos de que os pombinhos estariam juntos começaram a circular na internet. Na ocasião, Luva de Pedreiro marcou o usuário da bióloga e selecionou três emojis: dois corações e uma risadinha. O comentário foi suficiente para os seguidores irem à loucura e suspeitarem de um novo romance.