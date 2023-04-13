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Romance

É o amor: bióloga se declara para Luva de Pedreiro

Nas redes sociais, Távila Gomes publicou uma foto dos dois com uma música de amor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 16:21

Novo casal na área: Bióloga se declara para Luva de Pedreiro
Novo casal na área: Bióloga se declara para Luva de Pedreiro Crédito: Instagram/@tavilagomes
O amor está no ar e invadiu as redes sociais nesta quarta-feira (12). Pelo Instagram, a bióloga Távila Gomes se declarou para o influencer Luva de Pedreiro, o que arrancou suspiros de todos os internautas que já suspeitavam do romance.
Nos stories, a jovem compartilhou um registro ao lado do amado e acrescentou a música "Saturno", do rapper Bin. 
Depois que o influenciador marcou Távila em uma publicação que falava sobre dormir de conchinha, alguns boatos de que os pombinhos estariam juntos começaram a circular na internet. Na ocasião, Luva de Pedreiro marcou o usuário da bióloga e selecionou três emojis: dois corações e uma risadinha. O comentário foi suficiente para os seguidores irem à loucura e suspeitarem de um novo romance.
A confirmação veio com a publicação da bióloga mas nenhum dos dois falou oficialmente sobre o assunto. 

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