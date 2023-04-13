Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No último domingo

Nasce Lua, filha de Viih Tube e Eliezer

‘Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe’, disseram os novos papais nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 14:40

Viih Tube e Eliezer anunciaram na última terça, 20, que estão esperando o primeiro filho
Viih Tube e Eliezer anunciaram na última terça, 20, que estão esperando o primeiro filho Crédito: Instagram/@viihtube
A influencer e ex-BBB, Viih Tube, anunciou nesta quinta-feira, 13, que a filha Lua nasceu. Fruto do relacionamento com o também ex-BBB, Eliezer, a pequena chegou ao mundo no domingo de páscoa, dia 9.
Em uma publicação compartilhada no Instagram, a mamãe contou os detalhes do nascimento da pequena. Pesando 3,555kg, com 49 cm, Lua chegou às 8h38 da manhã, com 39 semanas e 2 dias.
Viih Tube relatou que foi Eliezer quem cortou o cordão umbilical da filha e que logo depois de nascer, Lua já foi para o colo da mamãe mamar.
"Depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão! E me aguardem, porque sou ariana em! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe", disse.
No perfil criado para a recém-nascida, a influencer também compartilhou alguns cliques do nascimento, como a foto da mãozinha de Lua e os pezinhos.

Veja Também

"Mãe Loira do funk" é condenada a 10 anos de prisão por torturar ex-marido

Anitta desmente fake news sobre música nova

Ivete Sangalo faz tour pela casa do 'BBB 23', vota no confessário e leva 'bronca' da produção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados