Nasce Lua, filha de Viih Tube e Eliezer

Viih Tube e Eliezer anunciaram na última terça, 20, que estão esperando o primeiro filho Crédito: Instagram/@viihtube

A influencer e ex-BBB, Viih Tube, anunciou nesta quinta-feira, 13, que a filha Lua nasceu. Fruto do relacionamento com o também ex-BBB, Eliezer, a pequena chegou ao mundo no domingo de páscoa, dia 9.

Em uma publicação compartilhada no Instagram, a mamãe contou os detalhes do nascimento da pequena. Pesando 3,555kg, com 49 cm, Lua chegou às 8h38 da manhã, com 39 semanas e 2 dias.

Viih Tube relatou que foi Eliezer quem cortou o cordão umbilical da filha e que logo depois de nascer, Lua já foi para o colo da mamãe mamar.

"Depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão! E me aguardem, porque sou ariana em! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe", disse.