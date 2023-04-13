Anitta desmente fake news sobre música nova

A cantora Anitta usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para desmentir uma fake news. Segundo uma entrevista falsa, a intérprete de Envolver lançaria uma música nova em inglês.

Após a comemoração dos 30 anos, a musa saiu de férias e está aproveitando para conhecer lugares bem gelados. Durante a viagem, Anitta ainda anunciou o rompimento com a gravadora Warner Music, pois estava insatisfeita com a empresa. A cantora compartilhou os cliques da viagem no Instagram. "Eu voltarei", diz a legenda.