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Inteligência Artificial

Anitta desmente fake news sobre música nova

A cantora precisou usar as redes sociais para esclarecer os boatos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 12:58

Anitta comemorou 30 anos com festão em SP
Anitta comemorou 30 anos com festão em SP Crédito: Lucas Ramos e Manu Scarpa / Brazil News
A cantora Anitta usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para desmentir uma fake news. Segundo uma entrevista falsa, a intérprete de Envolver lançaria uma música nova em inglês.
No Twitter, Anitta desmentiu o boato. "Isso é mentira, usaram inteligência artificial", disse em resposta à notícia publicada por um portal.
Após a comemoração dos 30 anos, a musa saiu de férias e está aproveitando para conhecer lugares bem gelados. Durante a viagem, Anitta ainda anunciou o rompimento com a gravadora Warner Music, pois estava insatisfeita com a empresa. A cantora compartilhou os cliques da viagem no Instagram. "Eu voltarei", diz a legenda.

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