"Mãe Loira do funk" é condenada a 10 anos de prisão por torturar ex-marido

A vereadora Verônica Costa (PL) foi condenada na Justiça por torturar o ex-marido, Márcio Costa Crédito: Divulgação / Câmara do Rio

Vereadora do Rio de Janeiro pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, Verônica Costa, também conhecida como "Mãe Loira" do funk, foi condenada pela Justiça do Rio de Janeiro a dez anos e oito meses de prisão. A sentença foi decidida após julgamento nesta terça (11). A política foi condenada por torturar o ex-marido, Márcio Costa.

De acordo com informações de O Globo, inicialmente, ela havia sido condenada a cinco anos e 10 meses de prisão. No entanto, a pena aumentou após apelação do Ministério Público contra a sentença em primeira instância. O caso veio à tona em fevereiro de 2011, após Márcio, casado na época com Verônica, denunciar a agressão à Polícia Civil.

Ainda conforme o Globo, desembargadores decidiram que o cumprimento da pena será em regime inicialmente fechado. Eles mantiveram a determinação de que Verônica perca o cargo de vereadora, conforme sentença do juiz Marcelo Oliveira da Silva, da 16ª Vara Criminal, de 2019. A perda do mandato ocorrerá apenas após trânsito em julgado, segundo a legislação. Caso ela não consiga mudar a decisão judicial com recursos, ficará inelegível.

Em entrevista ao jornal Extra nesta quinta (13), o advogado Leandro Bessa, que defende Márcio Costa (que hoje mora em Miami), afirmou que vai requerer na Justiça a apreensão do passaporte da parlamentar. Ele argumentou que, embora ela não tenha esboçado intenção de fuga, vai fazer o pedido para se resguardar, uma vez que Mãe Loira possui parentes no exterior.

FUNKEIRA NEGA CRIME

Verônica, em entrevista ao jornal O Globo nesta quarta (12), negou as acusações que fundamentaram sua condenação. Ela afirma ter sido vítima de Márcio, pois viveu um relacionamento abusivo durante mais de dez anos. O ex-marido, por sua vez, sustenta que as provas obtidas nas investigações demonstram que a vítima foi ele.

"Ele bebia muito. Mas eu suportava. Foram momentos difíceis, cheguei a pesar 100 quilos devido a toda a tensão do relacionamento. Uma noite chegou em casa alcoolizado, todo arrebentado e inventou essa história (de que sofreu agressão da esposa). Botou na minha conta e da minha família. Mas todos fizeram exames de corpo de delito, e a perícia não encontrou um arranhão sequer em nenhum de nós", disse Verônica ao jornal.

O bafafá já rende há 12 anos. Em fevereiro de 2011, Márcio Costa procurou a delegacia para acusar Verônica, na época sua mulher, e quatro parentes dela de o agredirem por mais de 20 horas na casa onde viviam no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.