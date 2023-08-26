Luva de Pedreiro revela que vai ser pai: 'Cristiano Ronaldo Jr. vem aí'

O influenciador Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, vai ser pai. Ele anunciou a notícia no Instagram. "Cristiano Ronaldo Jr. vem aí", afirmou, explicando que a gestação está no quinto mês e a criança será batizada de Cristiano Ronaldo Jr., um de seus maiores ídolos no futebol. Ele não revelou quem é a mãe da criança ou que tipo de relacionamento mantém com ela.

"Vou falar a verdade toda. Não gosto de postar na internet porque só tem polêmica. Pronto, falei: eu vou ser pai. Meu filho tem cinco meses e eu nunca falei a ninguém na internet, porque é só polêmica. Era para eu falar num momento momento especial, mas o pessoal estraga as coisas das pessoas só para botar em polêmica, em mentira. Me deixa em paz, eu vou ser pai, agora (a gravidez é de) cinco meses, Cristiano Ronaldo Jr. vem aí. Pronto, falei. Não era para eu falar agora, mas vou falar. Me deixa eu em paz, deixa eu viver minha vida, tô feliz. Cristiano Ronaldo Jr. vem aí e é isso que importa", contou Luva.