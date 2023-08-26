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Luva de Pedreiro revela que vai ser pai: 'Cristiano Ronaldo Jr. vem aí'

Influenciador de 21 anos diz que gravidez de parceira não revelada já tem cinco meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Agosto de 2023 às 09:17

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, no campo de terra batida no Sertão baiano para o
Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, vai ser pai Crédito: Henrique Arcoverde/Globo
O influenciador  Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, vai ser pai. Ele anunciou a notícia no Instagram. "Cristiano Ronaldo Jr. vem aí", afirmou, explicando que a gestação está no quinto mês e a criança será batizada de Cristiano Ronaldo Jr., um de seus maiores ídolos no futebol. Ele não revelou quem é a mãe da criança ou que tipo de relacionamento mantém com ela.
"Vou falar a verdade toda. Não gosto de postar na internet porque só tem polêmica. Pronto, falei: eu vou ser pai. Meu filho tem cinco meses e eu nunca falei a ninguém na internet, porque é só polêmica. Era para eu falar num momento momento especial, mas o pessoal estraga as coisas das pessoas só para botar em polêmica, em mentira. Me deixa em paz, eu vou ser pai, agora (a gravidez é de) cinco meses, Cristiano Ronaldo Jr. vem aí. Pronto, falei. Não era para eu falar agora, mas vou falar. Me deixa eu em paz, deixa eu viver minha vida, tô feliz. Cristiano Ronaldo Jr. vem aí e é isso que importa", contou Luva.
O anúncio de Luva de Pedreiro veio após uma sequência de vídeos nos quais o baiano esclarece uma suposta polêmica com a digital influencer Beca Barreto. O influenciador comunicou ainda que esperava "um momento especial" para fazer o anúncio na internet.

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