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Filho de Faustão fala sobre 'período difícil' do apresentador

João Guilherme agradeceu ao carinho dos fãs e diz que pai 'está se recuperando bem'; veja vídeo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 08:33

Quem é João Guilherme Silva, filho de Faustão que pode substituí-lo na Band
Quem é João Guilherme Silva, filho de Faustão Crédito: Reprodução de 'Faustão na Band' (2023)/Band
Na tarde desta quinta-feira (24), João Guilherme Silva compartilhou um vídeo em que expressa profunda gratidão pela onda de mensagens de apoio ao pai Faustão. Ele conta que as energias positivas tem inundado a família desde o anúncio da necessidade de transplante cardíaco do apresentador.
"As mensagens de amor e fortalecimento estão nos enchendo de fé neste momento difícil. A todos vocês, agradeço imensamente pelo carinho. Logo, tudo estará bem novamente, e o apoio que recebemos renova minha confiança. Muito obrigado, de coração!", escreveu ele, na legenda da publicação.
Na gravação, João Guilherme reconheceu o apoio que tem recebido. "Quero agradecer a todos vocês por suas mensagens, pelas preces. Fiquei realmente impressionado com a mobilização e solidariedade demonstradas por cada um, e isso enche nosso coração de orgulho. Queria também compartilhar com vocês que ele está se recuperando bem. Continuamos na batalha, mantendo nossa esperança acesa. Vamos seguir em frente, pessoal!", declarou.
Faustão está hospitalizado desde o último dia 5 de agosto devido a uma insuficiência cardíaca. O comunicado oficial do Hospital Albert Einstein no domingo (20) confirmou que o apresentador está aguardando um transplante de coração e integra a fila gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

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