Filho de Faustão fala sobre 'período difícil' do apresentador

Quem é João Guilherme Silva, filho de Faustão Crédito: Reprodução de 'Faustão na Band' (2023)/Band

Na tarde desta quinta-feira (24), João Guilherme Silva compartilhou um vídeo em que expressa profunda gratidão pela onda de mensagens de apoio ao pai Faustão. Ele conta que as energias positivas tem inundado a família desde o anúncio da necessidade de transplante cardíaco do apresentador.

"As mensagens de amor e fortalecimento estão nos enchendo de fé neste momento difícil. A todos vocês, agradeço imensamente pelo carinho. Logo, tudo estará bem novamente, e o apoio que recebemos renova minha confiança. Muito obrigado, de coração!", escreveu ele, na legenda da publicação.

Na gravação, João Guilherme reconheceu o apoio que tem recebido. "Quero agradecer a todos vocês por suas mensagens, pelas preces. Fiquei realmente impressionado com a mobilização e solidariedade demonstradas por cada um, e isso enche nosso coração de orgulho. Queria também compartilhar com vocês que ele está se recuperando bem. Continuamos na batalha, mantendo nossa esperança acesa. Vamos seguir em frente, pessoal!", declarou.