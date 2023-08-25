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Faustão: Instagram volta atrás e libera perfil da família para incentivo à doação de órgãos

Mulher do apresentador, Luciana Cardoso, comemorou decisão da rede social; página foi criada para compartilhar histórias sobre doação de órgãos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 08:12

O apresentador Fausto Silva, o Faustão
O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Renato Pizzutto/Band
O Instagram voltou atrás e liberou a conta "Faustão do meu coração", perfil criado pela família do Faustão para o compartilhamento de histórias sobre doação de órgãos.
Luciana Cardoso, mulher do apresentador, comemorou a volta da página com uma postagem em sua rede social. "Voltou pessoal! Obrigada, Instagram", disse. A página ficou fora do ar apenas por algumas horas desta quinta-feira, 24.
Faustão está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, passando por diálise e aguardando um transplante de coração, enquanto recebe medicamentos para fortalecer o bombeamento cardíaco.
Nesta quinta-feira, 23, João Silva, filho do apresentador, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do pai em um vídeo na sua rede social. O jovem agradeceu o apoio e orações que toda sua família tem recebido desde a internação.

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