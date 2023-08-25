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TV

BBB 24 terá votação única por CPF

Novidade foi confirmada, nesta quinta-feira (24), durante um evento de lideranças da Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 08:21

Tadeu Schimidt na casa BBB 22
Tadeu Schimidt na casa BBB 22 Crédito: Globo/Sergio Zalis
A próxima edição do Big Brother Brasil terá um sistema diferente de votação. Durante um evento de lideranças da Globo, realizado nesta quinta-feira (24), as novidades do reality foram apresentadas e uma delas chamou a atenção nas redes sociais: a votação será por CPF.
Pela imagem do evento interno, é possível ver que a votação para escolher o eliminado da semana terá uma dinâmica diferente: votação aberta, como é realizada hoje em dia, e também a computação por CPF. Nos últimos anos, internautas pediram nas redes sociais que a emissora mudasse a forma como os votos do público eram contados.
Em edições recentes, as berlindas registraram recordes marcantes. No BBB 20, a berlinda disputada entre Manu Gavassi e Felipe Prior alcançou o recorde de mais de 1,5 bilhão de votos.
Procurada, a Globo não retornou ao pedido de posicionamento e não informou mais detalhes da nova dinâmica à reportagem até a publicação desta reportagem.

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