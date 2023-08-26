Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • MC Marcinho: quadro de saúde tem piora significativa com disfunção de múltiplos órgãos
Internado

MC Marcinho: quadro de saúde tem piora significativa com disfunção de múltiplos órgãos

De acordo com o boletim médico divulgado, o cantor continua sob cuidados intensivos e permanece com o coração artificial
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Agosto de 2023 às 08:37

MC Marcinho
MC Marcinho sofreu uma parada cardiorrespiratória em julho Crédito: Divulgação
O cantor MC Marcinho, 45, teve uma piora significativa no seu quadro de saúde nas últimas 24 horas e o seu diagnóstico evoluiu para uma disfunção de múltiplos órgãos.
De acordo com o boletim médico divulgado pela sua assessoria nesta sexta-feira, 25, o cantor continua sob cuidados intensivos e permanece com o coração artificial.
Internado no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro desde junho, devido a um quadro de insuficiência cardíaca e renal, o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória em julho e teve um coração artificial implantado numa tentativa de estabilizar sua condição.
MC Marcinho lida com condições crônicas, incluindo diabetes, doença renal e cardiopatia dilatada, há aproximadamente dez anos.

Veja Também

Rico Tavares: saiba quem é o maquiador dos famosos, encontrado em estado grave

Faustão: Instagram volta atrás e libera perfil da família para incentivo à doação de órgãos

Filho de Faustão fala sobre 'período difícil' do apresentador

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados