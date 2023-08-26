MC Marcinho: quadro de saúde tem piora significativa com disfunção de múltiplos órgãos

MC Marcinho sofreu uma parada cardiorrespiratória em julho Crédito: Divulgação

O cantor MC Marcinho, 45, teve uma piora significativa no seu quadro de saúde nas últimas 24 horas e o seu diagnóstico evoluiu para uma disfunção de múltiplos órgãos.

De acordo com o boletim médico divulgado pela sua assessoria nesta sexta-feira, 25, o cantor continua sob cuidados intensivos e permanece com o coração artificial.

Internado no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro desde junho, devido a um quadro de insuficiência cardíaca e renal, o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória em julho e teve um coração artificial implantado numa tentativa de estabilizar sua condição.