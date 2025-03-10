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Após comentário de Cleo sobre Fiuk no 'Domingão', Luciano Huck brinca: 'Terapia em família'

Cantores, que são irmãos, filhos de Fábio Jr., participaram da 'Batalha do Lip Sync'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Março de 2025 às 16:31

Cleo e Fiuk na
Cleo e Fiuk na "Batalha do Lip Sync", quadro do "Domingão Com Huck" Crédito: Foto: Reprodução/TV Globo
Os irmãos Fiuk e Cleo, filhos do cantor Fábio Jr., participaram da Batalha do Lip Sync, quadro do programa Domingão Com Huck, na noite do domingo, 9. Ao ser recepcionada por Luciano Huck, Cleo comentou: "Fico nervosa, ainda mais batalhando com um irmão. A gente é bem competitivo, mas não entre a gente. O Felipe [Fiuk] eu vejo que é um cara que compete muito com ele mesmo..."
O apresentador deu risada e brincou: "Vamos começar a sessão 'terapia em família'! Começa agora 'Terapia em Família' no 'Domingão' [Risos]."
O humorista Rafael Portugal, que participa da atração, brincou, em referência ao famoso programa de Marília Gabriela: "De frente com Cleo."
"Eu não vou nem negar, Luciano. 'Calma irmão, calma...', já escutei isso várias vezes", respondeu Fiuk.
Pouco depois, o cantor dublou a canção Emoções, de Roberto Carlos: "Eu respeito muito o Roberto, de verdade. Meu pai é fã dele, inclusive. Eu estava muito nervoso, brincando para não parecer que estava muito tenso."

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