Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Roberta Miranda diz ter sido estuprada quando era jovem

Em entrevista ao Fantástico, cantora afirma que violência ocorreu quando cantava em boate
Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Março de 2025 às 11:44

Cantora Roberta Miranda Crédito: Mathilde Missioneiro /Folhapress
Roberta Miranda tem um cão de apoio emocional, ideia de sua psicóloga. Foi com o animal no colo que a cantora deu uma entrevista ao Fantástico, exibida no domingo (9), na qual afirmou ter sofrido um abuso sexual quando jovem.
A sertaneja disse que começou a ter desavenças com o pai, que era alcoólatra e a batia, aos 14 anos. Cansada das brigas, ela resolveu sair de casa e, para ter onde morar, começou a cantar em uma boate. "Tinha uma pessoa, que não vou falar o nome. Ele se invocou comigo. Ele meteu o revólver na minha cabeça e me estuprou."
Na entrevista, a cantora afirmou que, depois do estupro, estava grávida de cinco meses, e o homem teria tentado violentá-la de novo.
"Dei uma cadeirada nele. Ele deu um chute na minha barriga e matou meu filho", disse, abraçada ao cachorro.
Roberta lançou em dezembro a autobiografia "Um Lugar Todinho Meu". Escrever o livro, segundo ela, foi uma tarefa dificílima. "Tive coragem quando percebi que poderia ajudar outras mulheres."
No relato, a cantora também disse que se sentia humilhada com as constantes desavenças com o pai quando ele estava sob efeito do álcool. "Quando não bebia, era o homem que eu mais amava. E, quando bebia, o que mais odiava."

Tópicos Relacionados

Famosos Violência Contra a Mulher Violência Sexual
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

