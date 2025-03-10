Roberta Miranda diz ter sido estuprada quando era jovem

Roberta Miranda tem um cão de apoio emocional, ideia de sua psicóloga. Foi com o animal no colo que a cantora deu uma entrevista ao Fantástico, exibida no domingo (9), na qual afirmou ter sofrido um abuso sexual quando jovem.
A sertaneja disse que começou a ter desavenças com o pai, que era alcoólatra e a batia, aos 14 anos. Cansada das brigas, ela resolveu sair de casa e, para ter onde morar, começou a cantar em uma boate. "Tinha uma pessoa, que não vou falar o nome. Ele se invocou comigo. Ele meteu o revólver na minha cabeça e me estuprou."
Na entrevista, a cantora afirmou que, depois do estupro, estava grávida de cinco meses, e o homem teria tentado violentá-la de novo.
"Dei uma cadeirada nele. Ele deu um chute na minha barriga e matou meu filho", disse, abraçada ao cachorro.
Roberta lançou em dezembro a autobiografia "Um Lugar Todinho Meu". Escrever o livro, segundo ela, foi uma tarefa dificílima. "Tive coragem quando percebi que poderia ajudar outras mulheres."
No relato, a cantora também disse que se sentia humilhada com as constantes desavenças com o pai quando ele estava sob efeito do álcool. "Quando não bebia, era o homem que eu mais amava. E, quando bebia, o que mais odiava."