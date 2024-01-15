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Após beijo em Guarapari, Ana Castela anuncia fim do romance com Gustavo Mioto

Boiadeira publicou um comunicado, nesta segunda-feira (15), dizendo que "não houve traição ou briga". Mioto também se prenunciou no Instagram
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 12:53

Ana Castela anuncia fim do romance com Gustavo Mioto
Ana Castela anuncia fim do romance com Gustavo Mioto Crédito: Monique Janutt
O que era um amor sertanejo, que sempre conquistou o carinho e apoio dos fãs, pode ter chegado ao fim. Após apresentação juntinhos em Guarapari, com direito a carícias e beijos no palco, na última sexta (12), Ana Castela anunciou em suas redes sociais, nesta segunda (15), o fim do romance com Gustavo Mioto. O término surpreendeu quem "shippava" o casal.
"Oi galera. Em respeito a vocês, que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento", diz parte do texto divulgado pela boiadeira nas redes sociais. 
Em seguida, Ana Castela disse que vai continuar torcendo pelo sertanejo. "O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento", finalizou. 
Ana Castela publicou um texto informando que ela e Gustavo Mioto não são mais um casal
Ana Castela publicou um texto informando que ela e Gustavo Mioto não são mais um casal Crédito: Reprodução/Instagram/@anacastelacantora

GUSTAVO MIOTO TAMBÉM SE MANIFESTOU SOBRE O TÉRMINO

Gustavo Mioto também se pronunciou nas redes sociais e disse que são os "mesmos motivos, tempos e vontades diferentes". O sertanejo ainda aproveitou para demonstrar sua torcida pela cantora e pediu para as pessoas não romantizarem relacionamentos.
"Ana merece felicidade e tudo que a vida puder oferecer de bom. E vou torcer sempre. Não romantizem relacionamentos e nem inventem teorias doidas, tudo foi resolvido entre nós dois, numa boa. Obrigado pelo carinho com a gente e isso é tudo o que vou falar sobre o assunto", disse Mioto.
Gustavo Mioto também divulgou um comunicado sobre o fim do relacionamento com Ana Castela
Gustavo Mioto também divulgou um comunicado sobre o fim do relacionamento com Ana Castela Crédito: Instagram/@gustavomioto
Ana Castela e Gustavo Mioto cantaram juntos durante apresentação na última sexta-feira (12), na casa P12. O ponto alto da noitada foi quando eles subiram ao palco e cantaram "Fronteira". A sintonia entre os dois encantou os fãs que estavam presentes no momento. 

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