Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Anitta revela que criou uma 'persona' após sofrer abuso aos 14 anos: 'Para me defender'
Famosos

Anitta revela que criou uma 'persona' após sofrer abuso aos 14 anos: 'Para me defender'

Artista falou sobre o assunto em entrevista à Vogue Arábia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 08:25

Anitta para o Variety 2021 Music Hitmakers Brunch
Anitta para o Variety 2021 Music Hitmakers Brunch Crédito: Shutterstock
Anitta revelou suas futuras pretensões na carreira e revisitou o passado para revelar como surgiu sua personalidade enquanto artista. A cantora explicou que foi após sofrer um abuso aos 14 anos que ela "criou essa persona que não tem medo de nada".
Em entrevista à Vogue Arábia, Anitta disse: "Depois da minha experiência de ser abusada (pelo meu namorado na adolescência), para me defender, criei esta persona que não tem medo de nada. Porque sempre nos culpamos quando essas coisas acontecem, mesmo que não devêssemos fazer isso".
A cantora revelou ainda que pretende investir na atuação após sua participação em Elite. "Eu assinei para fazer um filme. Agora, as pessoas estão me convidando para atuar, e esse é meu segundo sonho."
"Depois de realizar muitas coisas que sonhei na música, acho que ser atriz é meu objetivo. Elite foi uma experiência incrível e agora estou trabalhando no meu próximo projeto", concluiu.

Veja Também

Juliette se pronuncia após ser novamente acusada de suposto plágio por outra capa de single

Líder do Black Sabbath, Ozzy Osbourne diz que tem 'no máximo mais 10 anos de vida'

Ana Hickmann homenageia cães que a defenderam de agressão: ‘Falam comigo pelo olhar’

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados