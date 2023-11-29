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Líder do Black Sabbath, Ozzy Osbourne diz que tem 'no máximo mais 10 anos de vida'

Cantor foi entrevistado por uma publicação britânica e falou sobre seu atual estado de saúde depois de descobrir um câncer em 2019 e de ser diagnosticado com Parkinson
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 08:13

O cantor Ozzy Osbourne, do Black Sabbath, durante show em São Paulo, em 2015
O cantor Ozzy Osbourne, do Black Sabbath, durante show em São Paulo, em 2015 Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
O cantor Ozzy Osbourne disse que tem "no máximo mais 10 anos de vida", em uma entrevista à Rolling Stone UK. O vocalista do Black Sabbath, que tem 74 anos, contou que ficou "praticamente incapacitado" depois de passar por uma série de cirurgias nas costas e de ter descoberto um tumor na coluna, em 2019. O artista também foi diagnosticado com Parkinson.
À publicação, Ozzy afirmou que não quer ter uma vida longa. "Não tenho medo de morrer, mas não quero ter uma existência longa, dolorosa e miserável", disse à revista. "Gosto da ideia de que, se você tiver uma doença terminal, pode ir a um lugar na Suíça e resolver isso rapidamente."
Ozzy também contou que foi chamado à atenção por sua esposa Sharon depois que de contar a ela que tinha fumado um cigarro de maconha, ao que ela teria dito que isso o mataria. "Eu disse: Por quanto tempo você quer que eu viva?! No máximo, tenho mais 10 anos e quando você é mais velho, o tempo acelera", disse.
Em 2019, Ozzy sofreu uma queda em sua casa, em Los Angeles, e fraturou o pescoço. Depois disso foi acompanhado por médicos, que realizaram algumas cirurgias. Durante o processo que, segundo ele, quase o deixou incapacitado, os médicos descobriram um tumor em uma das vértebras e tiveram que fazer mais procedimentos.
"Isso realmente me abalou. A segunda cirurgia deu terrivelmente errado e praticamente me deixou incapacitado. Pensei que estaria de pé e correndo após a segunda e terceira, mas na última eles colocaram uma porcaria de haste na minha coluna. Encontraram um tumor em uma das vértebras, então tiveram que remover tudo isso também. É bem complicado, e meu equilíbrio está todo ferrado", comentou.
Ozzy também disse que apesar de sentir muita dor evita tomar medicação. "Ainda estou em dor constante. Faço o melhor que posso para evitar os medicamentos para dor", pontua.

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