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Família de Matthew Perry cria fundação para ajudar dependentes químicos e pede doações

Astro morreu em outubro e lutou por anos contra o abuso de álcool e drogas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 12:59

Matthew Perry deixou uma herança availiada em US$ 120 milhões
Família de Matthew Perry pede doações a uma fundação criada em seu nome Crédito: Shutterstock
Um mês após a morte de Matthew Perry, aos 54 anos, a família pede doações a uma fundação criada em seu nome. O site oficial da organização afirma que essa foi a maneira que seus parentes encontraram para manter vivo seu legado em ajudar dependentes químicos.
O ator, famoso pelo papel como Chandler em "Friends", nunca escondeu que lutou por anos contra o vício em álcool e drogas. Ele morreu em outubro e foi achado em sua casa em Los Angeles. A causa da morte não foi divulgada.
"A fundação honrará o seu legado e será guiada pelas suas próprias palavras e experiências e movido pela paixão para fazer a diferença no maior número de vidas possível."
Após a criação, o padrasto de Matthew, o jornalista Keith Morrison, pediu que as pessoas doem o quanto conseguirem.
"Esse não é o tipo de coisa que costumo fazer, mas este ano é diferente e amanhã é Giving Tuesday. Doe o que conseguir. Ele ficaria grato", escreveu no X (antigo Twitter).
Giving Tuesday é uma data comemorativa nos Estados Unidos após o feriado do Dia de Ações de Graças e visa estimular doações.

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