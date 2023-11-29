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Juliette se pronuncia após ser novamente acusada de suposto plágio por outra capa de single

Cantora afirma que tomará medidas judiciais ao receber críticas por imagem da faixa 'Falta de Atenção'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 08:18

Juliette é acusada de plágio
Juliette é acusada de plágio Crédito: Reprodução/Instagram/@juliette
A cantora Juliette foi novamente acusada de suposto plágio por usuários das redes sociais, nesta segunda-feira (27), ao lançar a capa do single "Falta de Atenção". Após dezenas de comentários em seu perfil oficial, a artista emitiu um comunicado oficial dizendo que o material foi, de fato, inspirado na obra "Rest Energy", de Marina Abramovic e Ulay, artistas que a "cantora tem profunda admiração".
"Ressaltamos que as acusações de plágio são infundadas e estão sendo analisadas uma a uma pelo jurídico. O processo criativo buscou referenciar e homenagear a obra original sem reproduzi-la", diz um trecho do comunicado divulgado pela assessoria de Juliette.
Nos comentários da publicação do single da campeã do BBB 21, usuários apontaram as semelhanças e criticaram a falta de créditos. "Referência ou imitação? De os créditos a Marina Abramovic", escreveu a usuária que se identifica como @pretacordejambo. "Vixi colega kkkk plágio de novo kkkkkk", disse @lucianabiss.
A peça performática "Rest Energy" foi criada e encenada por Marina Abramovic e Ulay originalmente em 1980, em Amsterdã, Holanda.
Em outubro, o lançamento de "Magia Amarela", música lançada em parceria entre Juliette e Duda Beat como campanha publicitária da marca alimentícia Bauducco, foi dominado pelas acusações de plágio ao projeto audiovisual "AmarElo", de Emicida.

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