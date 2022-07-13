Anitta defende a legalização da maconha no Brasil

Anitta em propaganda do jogo 'Free Fire' Crédito: Reprodução/Youtube/Garena Free Fire Brasil

Anitta se envolve em mais um assunto polêmico. Isso porque a cantora voltou a defender a legalização da maconha no Brasil. Durante live com o rapper Filipe Ret, na última terça (12), ela disse ser a favor da descriminalização da droga para se gerar empregos.

"Tinha que virar empresa que paga imposto, em vez de deixar esse povo todo rico aí, lavando dinheiro, sei lá como. Sou a favor de virar empresas legalizadas. Proibir as drogas não faz com que as pessoas parem de usar", afirmou a cantora.

"Em vez de estarem aí colaborando para essa guerra que só mata o pobre, que não tem nada a ver com isso, só deixa rico esse povo que não paga imposto e que lava dinheiro com não sei o que. Tinha que virar empresa, gerar emprego, colocar aviso igual coloca no (maço de) cigarro. Quer se f*#er? Então se fo#2", completou.

No bate-papo com o rapper, Anitta ainda falou sobre o seu apoio a Lula para a presidência do país em 2023 e disse que até faria uma tatuagem com o nome do pré-candidato do PT.