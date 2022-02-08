Anderson Leonardo, do Molejo, comenta relações com homens: "Não era de graça"

Ele revelou como acontecia o envolvimento com os pretendentes. Crédito: Reprodução @cantorandersonleonardo

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, contou em entrevista ao canal "Cara a Tapa", no YouTube, sobre as relações que manteve com homens no passado. Durante o bate-papo, ele revelou como acontecia o envolvimento com os pretendentes.

"Um cara mais velho te dá um tênis, um lanchinho... Um cozinheiro colocava uns pratinhos melhores para mim, que eu tinha que transar mesmo... Ou você acha que o prato vinha de graça? Mas isso é passado”, disse.

No ano passado, o cantor foi acusado de estupro pro Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, após o vocalista prometer levá-lo a uma reunião e entrar em um motel no Rio de Janeiro. O cantor negou o crime. Segundo relatado à polícia, Anderson Leonardo seria empresário da vítima, que tenta carreira de MC, e teria chamado o jovem para uma conversa em particular. Antes de chegar ao local, o vocalista teria dito que pararia o carro para que eles pudessem comer, mas em vez disso, o ludibriou a entrar em um hotel.

Posteriormente, Maylon admitiu que teve relações sexuais com Anderson antes da ocasião em que alegou ter sido estuprado. Ele foi proibido de citar o vocalista do grupo Molejo em publicações na web. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em caráter liminar.

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