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Envolvimento

Anderson Leonardo, do Molejo, comenta relações com homens: "Não era de graça"

Em entrevista ao canal "Cara a Tapa", no YouTube, o artista revelou detalhes sobre os relacionamentos passados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 19:17

Anderson Leonardo
Ele revelou como acontecia o envolvimento com os pretendentes. Crédito: Reprodução @cantorandersonleonardo
O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, contou em entrevista ao canal "Cara a Tapa", no YouTube, sobre as relações que manteve com homens no passado. Durante o bate-papo, ele revelou como acontecia o envolvimento com os pretendentes.
"Um cara mais velho te dá um tênis, um lanchinho... Um cozinheiro colocava uns pratinhos melhores para mim, que eu tinha que transar mesmo... Ou você acha que o prato vinha de graça? Mas isso é passado”, disse. 
No ano passado, o cantor foi acusado de estupro pro Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, após o vocalista prometer levá-lo a uma reunião e entrar em um motel no Rio de Janeiro. O cantor negou o crime. Segundo relatado à polícia, Anderson Leonardo seria empresário da vítima, que tenta carreira de MC, e teria chamado o jovem para uma conversa em particular. Antes de chegar ao local, o vocalista teria dito que pararia o carro para que eles pudessem comer, mas em vez disso, o ludibriou a entrar em um hotel.
Posteriormente, Maylon admitiu que teve relações sexuais com Anderson antes da ocasião em que alegou ter sido estuprado. Ele foi proibido de citar o vocalista do grupo Molejo em publicações na web. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em caráter liminar.

ENTREVISTA

Na entrevista ao canal "Cara a Tapa", Anderson lembrou a trajetória no grupo musical, a fama e os amigos famosos. E citou o momento difícil do grupo, quando deixaram a gravadora em que foram contratados por anos. "Sei que eu adoro essa rapaziada que está chegando, adoro novidade. Porque a música é isso: todo mundo tem o seu espaço".

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