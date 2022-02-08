Sandra Bullock vende apartamento de dois quartos por R$ 23 mi; veja fotos

A atriz Sandra Bullock vendeu seu apartamento por R$ 23 mi Crédito: Reuters/Folhapress

A atriz e produtora norte-americana Sandra Bullock, 57, vendeu seu apartamento no condomínio Sierra Towers -conhecido por ser moradia para várias celebridades- em Los Angeles, na Califórnia, por R$ 23 milhões.

O imóvel conta com dois quartos, dois banheiros e uma vista panorâmica da cidade de Los Angeles. Segundo o site TMZ, a atriz teria comprado o apartamento no ano de 2014 por US$ 3,55 milhões, o que equivale a cerca de R$ 18 milhões, e fez algumas reformas.

O apartamento de Bullock ficava no 22º andar, e tem áreas abertas e bem iluminadas. Famosos como Courteney Cox, Elton John, Adam Sandler, Kelly Osbourne, Cher e Lindsay Lohan já chegaram a morar no mesmo condomínio.

A atriz Lindsay Lohan, 35, famosa por seus papéis em filmes como "Meninas Malvadas" (2004) e "Operação Cupido" (1998), chegou a ficar conhecida no local após os canos de seu apartamento estourarem e a água inundar o imóvel inteiro.

Recentemente, foi anunciado que a adolescência de Sandra Bullock será retratada em uma nova série do Amazon Prime Video, produzida pela atriz ao lado do amigo roteirista Akiva Goldsman (de "Uma Mente Brilhante") e do cantor e ator John Legend.

De acordo com a revista norte-americana Variety, a produção será uma comédia dramática que se passa na década de 1980, nos Estados Unidos. Sem muitos detalhes revelados, e ainda sem título, a série tratará de uma jovem desajustada (que seria Bullock) em busca de amor e de uma identidade própria.