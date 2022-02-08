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Oscar 2022

Beyoncé ganha sua primeira indicação ao Oscar 2022 com canção de 'King Richard'

'Be Alive', composta em parceria com Dixson, é uma música que tematiza a família como alicerce para o triunfo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 14:32

A cantora Beyonce recebeu sua primeira indicação ao Oscar
A cantora Beyonce recebeu sua primeira indicação ao Oscar Crédito: Reprodução/Instagram/@beyonce
Beyoncé, a artista que mais vezes venceu o Grammy na história, recebeu sua primeira indicação ao Oscar nesta terça pela canção original "Be Alive", música que ela compôs com Dixson para o filme "King Richard", a cinebiografia sobre o pai de Venus e de Serena Williams.
Tocada durante os créditos finais do longa-metragem, quando são mostradas fotografias de arquivo da família Williams, a canção tem uma letra inspiradora que conta a trajetória que as irmãs trilharam rumo à elite do mundo do tênis.
Em um trecho da gravação, Beyoncé canta: "Olhe como nós temos lutados para permanecer vivas/ Quando venceremos, nós sentiremos orgulho/ Você tem noção do quanto nós choramos?/ O quanto nós lutamos?"
Outras passagens da letra falam da importância do orgulho negro, da família e da fraternidade, com um refrão que também destaca aqueles que estão ao lado da própria cantora, como sua família, irmãs e sua "tribo".
"A canção insiste no esforço comunitário por trás do triunfo", escreveu sobre a gravação o especialista em música pop do New York Times Jon Pareles. Clayton Davi, do portal Variety, comparou "Be Alive" com "Glory", de Common e John Legend, que encerra o filme "Selma", de 2014, de Ava DuVernay.
A participação de Beyoncé no mundo do cinema, no entanto, não é novidade. Ela já foi indicada ao Globo de Ouro por seu papel como Deena Jone na adaptação cinematográfica do musical da Broadway "Dreamgirls", de 2006. Ela atuou como a cantora de R&B Etta James no filme "Cadillac Records" e dublou a personagem Nala no remake live-action de "Rei Leão", de 2019, para o qual também fez uma música.
Para conquistar o Oscar, a artista terá de vencer a concorrência de Lin-Manuel Miranda, indicado pela canção "Dos Oruguitas", que aparece na animação da Disney "Encanto", Billie Eilish e Finneas, pelo tema do novo filme de James Bond, Van Morrison por "Down to Joy", de "Belfast" , e "Somehow You Do", do filme "Four Good Days".

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