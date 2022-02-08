Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Shawn Mendes é fotografado fazendo ritual espiritual em praia no Havaí

Segundo site, ele estaria usando rapé da Amazônia, composto de ervas e plantas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 12:52

O cantor Shawn Mendes é fotografado fazendo ritual espiritual
O cantor Shawn Mendes é fotografado fazendo ritual espiritual Crédito: UOL/Folhapress
O cantor Shawn Mendes, 23, foi fotografado curtindo dias de descanso em uma praia no Havaí. Em uma das imagens, o artista está sentado de pernas cruzadas, enquanto uma mulher parece soprar algum tipo de substância em um cachimbo enfiado em uma de suas narinas.
Segundo o TMZ, ele estaria usando o rapé da Amazônia, um composto de ervas, cascas de árvores e outras plantas tradicionalmente usadas por tribos indígenas da América do Sul há milhares de anos em rituais de cura e purificação.
Após a sessão, Shawn e a mulher foram clicados tomando café, rindo e caminhando pelas falésias do local. Nas redes, internautas identificaram que a mulher ao lado do cantor é Hitomi Mochizuki, que se define no Instagram como artista e praticante de ioga.
Ela possui um canal no Youtube com 950 mil inscritos e costuma postar vídeos com dicas sobre como ser "energeticamente atraente e confiante" e outras práticas diárias de meditação.
Shawn Mendes anunciou em novembro do ano passado o fim do namoro com Camila Cabello, 24. Os dois estavam juntos desde 2019.
"Olá, pessoal. Decidimos terminar nosso relacionamento amoroso, mas nosso amor um pelo outro como humanos está mais forte do que nunca. Começamos nosso relacionamento como melhores amigos e continuaremos a ser melhores amigos. Agradecemos o apoio de todos desde o início e no futuro. Camila e Shawn", afirmaram em comunicado publicado nas redes sociais.

Veja Também

Luana Piovani critica Scooby e elogia Cintia Dicker nos cuidados com os filhos

Tiago Abravanel diz que se sente 'prejudicado' por priorizar as relações no "BBB 22"

Ana Hikari diz que gostaria de ver Flávia e Vanda juntas em 'Quanto Mais Vida'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados