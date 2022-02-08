Shawn Mendes é fotografado fazendo ritual espiritual em praia no Havaí

O cantor Shawn Mendes é fotografado fazendo ritual espiritual Crédito: UOL/Folhapress

O cantor Shawn Mendes, 23, foi fotografado curtindo dias de descanso em uma praia no Havaí. Em uma das imagens, o artista está sentado de pernas cruzadas, enquanto uma mulher parece soprar algum tipo de substância em um cachimbo enfiado em uma de suas narinas.

Segundo o TMZ, ele estaria usando o rapé da Amazônia, um composto de ervas, cascas de árvores e outras plantas tradicionalmente usadas por tribos indígenas da América do Sul há milhares de anos em rituais de cura e purificação.

Após a sessão, Shawn e a mulher foram clicados tomando café, rindo e caminhando pelas falésias do local. Nas redes, internautas identificaram que a mulher ao lado do cantor é Hitomi Mochizuki, que se define no Instagram como artista e praticante de ioga.

Ela possui um canal no Youtube com 950 mil inscritos e costuma postar vídeos com dicas sobre como ser "energeticamente atraente e confiante" e outras práticas diárias de meditação.

Shawn Mendes anunciou em novembro do ano passado o fim do namoro com Camila Cabello, 24. Os dois estavam juntos desde 2019.