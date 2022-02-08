Luana Piovani critica Scooby e elogia Cintia Dicker nos cuidados com os filhos

Luana Piovani, ex-mulher do novo participante do BBB 22, Pedro Scooby, destacou no Instagram a parceria com Cintia Dicker, atual mulher do surfista Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

Enquanto Pedro Scooby participava do Jogo da Discórdia no BBB 22 na noite desta segunda (7), Luana Piovani destacou no Instagram a parceria com Cintia Dicker, atual mulher do surfista, e que está dividindo com ela o cuidado com os três filhos do ex-casal.

"As crianças estão melhor cuidadas com a Cintia do que com o próprio pai", disse Piovani no Stories. A atriz e apresentadora afirmou que os três filhos voltaram para a casa dela após passarem um mês com a madrasta com "as unhas cortadas, cheias de roupas novas" e seguindo em todas as atividades que devem fazer como fisioterapia e aulas particulares. "Um sucesso total e absoluto", disse ela. No vídeo aparecia a frase em inglês "mulheres empoderando mulheres".

"Acha que Pedro está ligando pro cabelo? Acha que Pedro está ligando para unha? Acha que Pedro acha que o Dom precisa fazer fisioterapia? 'Ai que besteira essa história do quadril ficar meio torto'. Tudo é besteira, sabe. E assim eu vou tentando ganhar minhas guerras e batalhas", completou Luana.