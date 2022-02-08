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Luana Piovani critica Scooby e elogia Cintia Dicker nos cuidados com os filhos

Atriz e modelo estão dividindo guarda das crianças enquanto surfista está no BBB
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 10:36

Luana Piovani, ex-mulher do novo participante do BBB 22, Pedro Scooby, diz que não vai comentar sobre o reality show
Luana Piovani, ex-mulher do novo participante do BBB 22, Pedro Scooby, destacou no Instagram a parceria com Cintia Dicker, atual mulher do surfista  Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
Enquanto Pedro Scooby participava do Jogo da Discórdia no BBB 22 na noite desta segunda (7), Luana Piovani destacou no Instagram a parceria com Cintia Dicker, atual mulher do surfista, e que está dividindo com ela o cuidado com os três filhos do ex-casal.
"As crianças estão melhor cuidadas com a Cintia do que com o próprio pai", disse Piovani no Stories. A atriz e apresentadora afirmou que os três filhos voltaram para a casa dela após passarem um mês com a madrasta com "as unhas cortadas, cheias de roupas novas" e seguindo em todas as atividades que devem fazer como fisioterapia e aulas particulares. "Um sucesso total e absoluto", disse ela. No vídeo aparecia a frase em inglês "mulheres empoderando mulheres".
"Acha que Pedro está ligando pro cabelo? Acha que Pedro está ligando para unha? Acha que Pedro acha que o Dom precisa fazer fisioterapia? 'Ai que besteira essa história do quadril ficar meio torto'. Tudo é besteira, sabe. E assim eu vou tentando ganhar minhas guerras e batalhas", completou Luana.
"Foi só botar na mão de duas mulheres que o negócio foi de vento em popa! É ponto para as meninas, e as meninas disparam na frente, hashtag #minhagratidão. E eu vim contar, porque tinha certeza que vocês todos, todas e todes iam ficar muito orgulhosos e muito felizes por mim", concluiu.

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