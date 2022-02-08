Internautas questionam 'tapa' de Maria na testa de Arthur Aguiar no "BBB 22"

Maria no jogo da discórdia Crédito: Globo/Reprodução

Maria está sendo bastante criticada nas redes sociais pelo público do BBB 22 (Globo) por sua atitude com Arthur Aguiar durante o jogo da discórdia desta noite de terça-feira (7). A cantora é acusada de "agressão" por alguns internautas, que apontaram que o modo que a sister colou a placa de velcro na testa de Arthur foi mais forte o que o comum.

O assunto se tornou um dos Assuntos do Momento no Twitter nesta madrugada de terça (8). A palavra "ridícula" também estava entre as mais comentadas, já que a atriz Sophia Abrahão, 30, usou o termo para definir Maria por sua colocação.

"Nossa que isso Maria? Ridícula! Precisava desse murro na cabeça do Arthur?", escreveu a artista em um dos tuítes. "Se o Arthur colocasse a placa na cabeça da Maria da mesma forma que ela colocou na dele, seria agressão NA CERTA", opinou outro internauta.

"Petição pra Maria ser eliminada por agressão depois dessa afundada de placa na testa do Arthur", publicou uma telespectadora enquanto outra disse: "A gata [Maria] acha que está lacrando, mas está sendo uma escrota ridícula".

O perfil oficial de Maria não se pronunciou sobre as acusações até o momento desta publicação. Já os administradores de Arthur Aguiar publicaram no Twitter um trecho após o jogo da discórdia em que a sister desabafa com outros participantes no quarto.

"Se tivesse uma agressão eu tinha usado no Arthur naquele momento", afirmou Maria. "Conversa super sadia no quarto lollipop, papo sobre agredir o Arthur", escreveu o "adm" do perfil do ator.

Emparedado, Arthur Aguiar recebeu ao todo nove plaquinhas no jogo da discórdia, que acabou gerando discussões e intrigas entre ele e outros participantes como Maria, Pedro Scooby e Jade Picon. A placa que Maria deu ao ator foi a de "Duas caras". Na ocasião os dois bateram boca.