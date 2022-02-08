Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • "BBB 22": Leo Picon faz piadas com desempenho de Jade no reality: 'agora Jadeu'
Na web

"BBB 22": Leo Picon faz piadas com desempenho de Jade no reality: 'agora Jadeu'

Influenciador afirmou que a irmã está em sua 'fase malvada'
Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 08:21

Jade e Leo Picon Crédito: Instagram/@leopicon
Comentarista assíduo do BBB 22 (Globo), Leo Picon, 25, não está perdendo a oportunidade de fazer piadas com a participação da irmã no programa. Nesta madrugada de terça-feira (8), o influenciador usou o Twitter para compartilhar suas impressões sobre o jogo da discórdia.
"Essa é a gêmea malvada da Jade Picon, percebi porque ela não fez coração na maquiagem, ela fez uma caveira punk e meteu uma bandana preta", escreveu o empresário dono da marca de roupas Approve. "Gente, agora Jadeu... Jade é mulher de fases, tá na fase malvada", completou.
Líder da semana, Jade Picon causou controvérsia na web ao indicar Arthur Aguiar para o paredão. A escolha repercutiu durante a dinâmica da discórdia na noite de segunda-feira (7). O emparedado --que disputa a berlinda com Naiara Azevedo e Douglas Silva--, deu a placa de "Duas caras" para Jade.
Segundo Arthur, ele a considerava como uma das prioridades e foi "apunhalado" pelas costas já que quando a sister conquistou a liderança afirmou que ele não iria para o paredão por ela, mas talvez pela casa.
Jade por sua vez também deu a placa de "Duas caras" para Arthur. Ela ressaltou algumas atitudes que não aprovou e disse estar curiosa para saber a resposta do público.
Uma das justificativas de Jade foi que Arthur não a parabenizou com a conquista do líder, e que também ele se afastou dela. No entanto, o brother negou tais atitudes e comentou com outros participantes que ao contrário do discurso da sister, ele deu parabéns sim após a prova do líder. A internet também reviveu o momento, o que acabou colocando Jade em uma posição de contradição.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Editais e Avisos - 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados