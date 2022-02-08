"BBB 22": Emparedados, Arthur Aguiar e DG são os alvos no jogo da discórdia

Douglas Silva e Arthur Aguiar são os mais atacados no jogo da discórdia - TV Globo/Reprodução Crédito: TV Globo/Reprodução

O jogo esquentou nesta noite de segunda (7) no Big Brother Brasil 22 (Globo). O jogo da discórdia movimentou as intrigas e inimizades entre os participantes, e também refletiu na formação do paredão que eliminará Arthur Aguiar, Douglas Silva (DG) ou Naiara Azevedo nesta terça-feira (8).​

Assim como na semana passada, a dinâmica aconteceu na área externa da casa e contou com um quadro com nove placas. Cada um dos brothers precisavam escolher duas e colocá-las na testa do colega que receberia o adjetivo negativo, além de explicar o seu motivo.

"Esconde o jogo", "Planta", "Fingido(a)", "Fala por trás", "Duas caras", "Em cima do muro", "Ardiloso(a)", "Joga sujo" e "Influenciável" eram as definições disponíveis no jogo. Os mais citados durante a noite foram DG e Arthur, que receberam, respectivamente, 11 e nove placas na testa.

O jogo da discórdia acabou sendo marcado por discórdia, de fato. "Hoje não vai ter cantoria na madrugada", disse Tadeu Schmidt, 47, aos telespectadores ao encerrar a edição do programa.

PRINCIPAIS INTRIGAS E DISCUSSÕES

Não por acaso, os mais escolhidos, DG e Arthur, protagonizaram momentos de climão e bate-boca com outros participantes. A começar pela alfinetada de Jade Picon, líder da semana e responsável por colocar Arthur no paredão, que deu a placa de "Duas caras" para o brother e afirmou que está curiosa para saber a resposta do público. Ela também escolheu "Esconde o jogo" para DG. "É uma incógnita pra mim, o jogo dele é meio nebuloso", alfinetou a sister.

Arthur retrucou a plaquinha de "Duas caras" para Jade quando chegou a sua vez, e afirmou que considerava a sister como uma das suas prioridades e merecia ter recebido uma explicação antes de ser colocado por ela no paredão. Ele ainda relembrou que assim quando ela venceu a liderança, na quinta-feira passada (3), ela disse a ele que não o colocaria no paredão e por isso se ele fosse indicado pela casa teria ao menos a chance de disputar a prova bate volta. "Você tem todo o direito de mudar de ideia, mas pela sua trajetória, eu merecia que você tivesse trocado uma ideia comigo", afirmou.

Jade Picon rebateu dizendo que não é obrigada a dar "aviso prévio" e que sua escolha foi por conta das próprias atitudes de Arthur. "Se você ficar a gente conversa, se você sair a gente se vê lá fora", completou a líder.

Jade Picon recebe "Duas Caras" de Arthur Aguiar Crédito: TV Globo/Reprodução

Arthur também retrucou a placa de "Jogo sujo" para Pedro Scooby e os dois ficaram levemente exaltados um com o outro. A intriga foi motiva por uma situação desconfortável que aconteceu durante o castigo do Monstro --os dois e DG ficaram grudados com uma roupa de mola--, e em certo momento os brothers fizeram brincadeiras com Arthur, que segundo ele, foi de "mau gosto". Tiago Abravanel chegou a defender o esposo de Maíra Cardi na ocasião.

Outro momento tenso do jogo da discórdia foi a interação de Maria e Arthur. No momento da sister jogar, ela escolheu a placa de "Joga sujo" para o brother e foi brusca ao "colar" o velcro na testa de Arthur. "Dá o seu show, vai", alfinetou Arthur. "Quando um burro fala o outro abaixa a orelha", disse Maria.

Os ânimos se exaltaram também entre DG e Eslovênia, Paulo André e Naiara Azevedo, Eliezer e Natália, e Bárbara e DG.

QUEM ESCOLHEU EM QUEM

O jogo da discórdia começou com Eslovênia, a pedido da própria sister. Ela deu "Duas caras" e "Esconde o jogo" para DG. Em seguida foi Natália, que escolheu a placa de "Influenciável" para Paulo André e "Esconde o jogo" para Scooby. "A gente nunca consegue ter um papo com ele sobre jogo", afirmou a sister sobre o surfista.

Em sua vez, Jade Picon questionou Tadeu Schmidt se por ela ser líder não poderia ser a última a jogar. O apresentador explicou que a ordem era aleatória. Ela deu "Duas caras" para Arthur Aguiar e "Esconde o jogo" para DG.

Eliezer escolheu Natália para a placa de "Duas caras" e foi direto ao explicar seus motivos. "A sensação que eu tenho é que ela me abraça com uma faca nas costas", apontou. O brother também optou por "Ardiloso" para Arthur Aguiar. A atitude de Eliezer foi elogiada pelo apresentador.

Vyni deu "Esconde o jogo" e "Em cima do muro" para Douglas Silva, quem votou no paredão. Jessilane deu "Esconde o jogo" para DG e "Joga sujo" para Arthur.

Na vez de Tiago Abravanel, o artista quase pipocou. Ele demorou para fazer suas escolhas e tentou amenizá-las. A plaquinha de "Influenciável" para Maria e "Em cima do muro" para Eliezer.

Brunna Gonçalves deu "Esconde o jogo" para Naiara Azevedo e afirmou que não consegue entender as atitudes da cantora. Ela também escolheu "Duas caras" para Arthur Aguiar e o comparou com o último eliminado, Rodrigo. O brother se defendeu de prontidão e respondeu: "Não fiz a mesma coisa que ele, não estou armando um paredão como ele mesmo me disse. Não é opinião, é fato". Brunna não concordou com o ator e rebateu: "É a minha interpretação do jogo".

Bárbara escolheu Arthur Aguiar como "Ardiloso" e disse que o participante "meteu os pés pelas mãos" e acabou se perdendo no jogo. Ela deu "Esconde o jogo" para DG. Em seguida, Lucas repetiu a escolha da colega e deu "Ardiloso" para Arthur, e ainda escolheu outra plaquinha para o mesmo, a "Esconde o jogo".

Linn da Quebrada deu "Ardiloso" para DG e foi a única a usar a placa de "Planta" com PA. Logo em seguida o atleta se defendeu dando "Ardilosa" para Lina e "Sonsa" para Naiara, que não ficou nada feliz com a plaquinha.

Naiara com placa de "Sonsa" no jogo da discórdia Crédito: TV Globo/Reprodução

Laís deu "Sonso" e "Em cima do muro" para DG. Pedro Scooby defendeu o amigo DG para a casa e compartilhou sua opinião sobre os ataques conta ele. "É um cara muito forte e quando você não consegue decifrar o que a outra pessoa pensa, ela acaba sendo uma ameaça", afirmou.

O surfista deu a placa de "Jogo sujo" para Arthur e "Influenciável para Jessilane. Na vez de Maria, ela deu "Jogo sujo" para Arthur e "Duas caras" para DG. Já Naiara Azevedo, ofendida com a placa de "Sonsa" que recebeu do PA, rebateu dando "Em cima do muro" e "Esconde o jogo" para ele.