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Covid-19

Ex-"BBB" Solange Vega conta sofrimento por ver marido intubado após recusar vacina

Segundo participante do "Big Brother Brasil 4", seu companheiro, Tibério Cavagnini, contraiu o novo coronavírus e encontra-se internado em estado grave
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 15:53

Ex-"BBB 4", Solange Vega foi às redes sociais para revelar que o marido, Tibério Cavagnini, contraiu Covid-19 e que está hospitalizado e intubado. De acordo com ela, ele não quis tomar a vacina contra o novo coronavírus.
Pelo Instagram, fez um desabafo sobre o que acha de toda essa situação. "Acho que a gente tem que acreditar mais na ciência. Se ele tivesse vacinado, não estaria tão ruim como está hoje. Ou eu posso estar enganada também. É o que eu penso. Você pode pensar diferente de mim, mas eu estou passando por uma situação muito ruim", declarou.
A ex-"BBB" disse que ela e a mãe se vacinaram e que é a favor da vacina. Contou ainda que havia aconselhado o marido a ir ao posto de saúde para receber a dose, mas que ele negou por questões que podem ser políticas.
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A ex-"BBB 4" Solange Vega fez um post nas redes sociais para detalhar estado de saúde do marido, debilitado pela Covid-19 Crédito: Reprodução/ Instagram
"Às vezes as pessoas tem medo, como o Tibério teve medo. Sei que muitas pessoas tem medo da importância de ser vacinado. Antigamente não tinha isso. Hoje em dia eu não ligo para a política. Mas a vacinação também tem conotação política, esse negócio de vacinar, não vacinar", emendou.

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De acordo com ela, no momento em que o marido optou por não receber sua dose ela resolveu respeitar a decisão, mas não imaginava que passaria por esse sofrimento.
"Quem sou eu para obrigar alguém a fazer alguma coisa? E com essa loucura de política, porque hoje em dia quando se fala em política o pessoal fica doido. Parece que vale mais a política do que a gente ficar vivo."

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