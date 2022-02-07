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Pisão de Naiara Azevedo no dedo de Eliezer no ''BBB 22'' repercute na web

Momento aconteceu durante a formação do paredão neste domingo (6)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 15:46

Naiara Azevedo pisa sem querer na mão de Eliezer
Naiara Azevedo pisa sem querer na mão de Eliezer Crédito: Reprodução/TV Globo
Os telespectadores do Big Brother Brasil 22 (Globo) repararam em um momento um tanto quanto inusitado durante a transmissão ao vivo do programa que aconteceu nesta noite de domingo (6), enquanto a formação do paredão acontecia.
Ao ser chamada para votar no confessionário, Naiara Azevedo - que está na berlinda com Arthur Aguiar e Douglas Silva - acabou pisando sem querer no dedo da mão de Eliezer, que estava sentado no chão da sala em frente ao sofá da casa.
Sem perceber, a cantora sertaneja pisou na mão do brother e fez um agradecimento especial a Deus no momento em que levantou.
Os internautas não deixaram a cena passar e repercutiram a reação de Eliezer, que demonstrou ter sentido muita dor, nas redes sociais. Naiara estava de salto alto.
"Eu tô rindo há uns dez minutos desse vídeo da Naiara pisando no dedo do Eli e depois soltando um obrigada deus", escreveu um telespectador no Twitter. "A melhor cena do BBB até agora", apontou outra.
"Eli incrédulo e Vyni fazendo carinho para passar a dor. Isso é uma obra de arte moderna, simboliza todo o compartimento humano da atualidade", digitou outro internauta. (confira a repercussão abaixo)
No paredão, Naiara pode deixar o programa nesta terça-feira (8). Ela deu azar ao escolher a consequência na última quinta-feira, 3, quando foi escolhida pela líder Jade Picon após a prova que lhe garantiu a liderança.
A cantora, no entanto, não ficou chateada com a influenciadora - mesmo após cogitar colocá-la no Monstro caso conseguisse o Anjo -. Nesta noite de domingo, inclusive, Naiara agradeceu diversas vezes por estar na berlinda já que era o seu destino. "Era pra ser assim", afirmou antes de jogar a prova bate e volta.
A cantora disputou a repescagem com Douglas Silva e Lucas, os indicados pela casa. Jade colocou Arthur no paredão e afirmou que com ele na berlinda, o resultado da eliminação trará respostas do público para a cara.

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