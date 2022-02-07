Pedro Scooby diz que sonhou que deixaria BBB 22 na 3ª semana

Surfista Pedro Scooby Crédito: Fabio Rocha/Globo

Pedro Scooby pode não querer demonstrar, mas está sim preocupado com o jogo no BBB 22 (Globo). O surfista e ex-marido de Luana Piovani disse que chegou a sonhar com a própria saída do reality show.

"Meus sonhos deram errado", observou nesta segunda-feira (7) em bate-papo com alguns colegas de confinamento. "Eu sonhei três vezes seguidas que eu ia sair na terceira semana."

Os amigos brincaram com a situação, apontando que isso ainda poderia ocorrer. "Pode tocar o Big Fone ainda e você ir para o paredão", brincou Bárbara. "Ou de você ter um surto e apertar o botão [para desistir do programa]", completou Tiago Abravanel.

Sobre uma possível desistência, Scooby confessou que já pensou no assunto. "Aquilo ali é tentador, mano", afirmou.

"No primeiro dia eu pensei seriamente", contou. "Comecei a achar que não tinha sentido eu estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Caí de paraquedas."