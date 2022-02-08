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BBB 22

De Marquezine a Regina Casé, famosos se dividem em torcida aos brothers

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo enfrentam Paredão nesta terça (8)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 14:49

"BBB 22" terá no paredão desta terça (8), Naiara, Arthur e Douglas Crédito: Rede Globo/Divulgação
O paredão desta terça (8) entre três participantes do grupo Camarote dividiu as torcidas dos famosos do lado de fora da casa do Big Brother Brasil 22. E as equipes dos emparedados Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo estão publicando nas redes sociais os artistas que apoiam a permanência de cada um.
Douglas Silva é o que reúne a torcida de atores e atrizes como Carolina Dieckmann, Bruna Marquezine, Fabiana Karla, Babu, Emmanuelle Araujo, Regina Casé, além das cantoras Preta Gil e Jojo Todynho, esta última vencedora de A Fazenda.
Algumas celebridades apoiam Silva e também Arthur Aguiar caso de Giovanna Ewbank. A atriz declarou nas redes a sua preferência pela permanência do intérprete de Acerola, da série "Cidade dos Homens" (2002-2005). Mas ela também escreveu no Twitter que o marido de Maíra Cardi foi o melhor no jogo da Discórdia desta segunda (7) e que não entendia o motivo dele "receber tanta porrada" dentro da casa.
"Só quero ver o tombo da galera amanhã quando o Arthur Aguiar (nem Juliette) voltar". Enquetes na internet apontam que o ator deve ser o menos votado no Paredão.
Além de Ewbank, Sophia Abrahão, Sergio Malheiros e Eike Duarte também defendem a permanência de ambos no BBB. Aguiar conta também com a torcida da influenciadora Pétala Barreiros e da cantora Ananda.
Já Naiara Azevedo tem o apoio dos cantores Tierry, Thaeme, Rionegro (dupla com Solimões), Solange, Luciano (da dupla com Zezé Di Camargo), além do humorista Tirulipa. A influenciadora Gabriela Pugliesi declarou torcida para a cantora e Arthur Aguiar.
Teve também quem disse que não quer ver a saída de nenhum dos três como a atriz e ex-BBB Carla Diaz. "Como Márcia, eu não posso deixar o meu irmão sair, jamais [referência ao personagem dela e de Arthur em 'Rebelde']. Como atriz não posso deixar o Dadinho nem o Acerola sair. E, assim, como mulher também não posso deixar a Naiara sair, porque estou amando ela. Não sai ninguém, vamos fingir que esse paredão é falso e fica todo o mundo", afirmou.

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