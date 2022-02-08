Flow anuncia demissão do apresentador Monark após apologia ao nazismo

O podcast Flow anunciou nesta terça (8) a demissão do apresentador Monark, que defendeu a existência de um partido nazista reconhecido por lei no Brasil em um episódio do projeto.

"Ao longo da nossa história, tratamos de temas sensíveis buscando promover conversas abertas sobre assuntos relevantes para a nossa sociedade, sem preconceitos ou ideias pré-concebidas, pelo que acreditamos e defendemos. Reforçamos nosso comprometimento com a Democracia e Direitos Humanos, portanto, o episódio 545 foi retirado do ar. Comunicamos também a decisão de que, a partir de agora, o youtuber Bruno Aiub, o Monark, está desligado do Estúdios Flow", comunicou a empresa que mantém o podcast.

A defesa da existência de um partido nazista dentro da lei por Monark foi feita durante transmissão ao vivo na segunda-feira (7), na qual eram entrevistados os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB).

"A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. Para mim, as duas tinham que ter espaço. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei", afirmou o apresentador.

Ele foi rebatido por Tabata logo após a declaração, mas insistiu no argumento questionando a parlamentar. "As pessoas não têm o direito de ser idiotas?", perguntou.

DESCULPAS

Monark publicou na tarde de hoje um vídeo em que pede desculpas pelas declarações — segundo ele, a defesa da criação do partido foi de um "jeito muito burro". O apresentador ainda apontou que estava bêbado, porque são quatro horas de conversa, e pediu compreensão.

"Eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado e fui defender uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu estava bêbado, eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. Peço perdão pela minha insensibilidade", disse ele.

Monark fez defesa de um partido nazista no Brasil reconhecido em lei Crédito: Reprodução

"Mas eu peço também um pouco de compreensão, são quatro horas de conversa, a gente já tava bêbado. Fui insensível sim, errei na forma com que eu me expressei, dá a entender que estou defendendo coisas abomináveis, é uma m...errei pra c...eu peço compreensão aí de vocês mesmo e peço desculpas a toda comunidade judaica", continuou.

FUGA

A Estúdios Flow perdeu ao menos três patrocinadores com a nova polêmica: a Flash Benefícios, empresa de cartões para empresas, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e a Insider Store.

O movimento contrário às declarações de Monark nas redes sociais foi puxado pelo grupo Judeus pela Democracia, que, a exemplo do Sleeping Giants, passou a dirigir apelos diretos aos anunciantes e patrocinadores do programa.

A Mondelez Brasil, detentora da marca BIS, se pronunciou logo no fim da manhã, repudiando a discriminação e o racismo, e esclarecendo que só financiou dois episódios do programa em 2021 e que já havia solicitado a exclusão da marca entre os patrocinadores do Flow.

A marca esportiva Puma também se pronunciou de modo similar, argumentando que já solicitou a exclusão de seu nome da lista de patrocinadores.