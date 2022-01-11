Ana Maria Braga aparece com cabelo ruivo e internautas não perdoam: "Naruto"

Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores ao aparecer ruiva no início do "Mais Você" desta terça-feira, 11. "Dizem que a vida só tem sentido quando a gente aprende a recomeçar todos os dias, como se fosse o primeiro. É uma sensação tão boa fazer isso", iniciou a apresentadora quando começou a falar sobre o "pensamento do dia'.

"Quando você levanta de manhã e seu cabelo briga com você, você não tem que brigar com ele. Você tem que dar um jeito de fazer isso aí, que eu acabei de dizer na abertura. Hoje é o único dia que você tem. Então vamos vivê-lo plenamente", ensinou Ana Maria, que estava usando uma peruca ruiva.

A apresentadora Ana Maria Braga aparece com peruca ruiva no 'Mais Você' Crédito: Reprodução/ TV Globo

A cantora Pabllo Vittar cometou o look da apresentadora. "Gente, a Ana Maria Braga é um ícone do Brasil. Eu amo acordar pra ver qual cabelo a musa vai usar", escreveu.

gente a @ANAMARIABRAGA é um ícone do BR eu amo acordar pra ver qual cabelo a musa vai usar ✨ — Pabllo Vittar (@pabllovittar) January 11, 2022

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram e compararam o penteado inusitado de Ana Maria ao personagem de Gaara, do Naruto.

E a Ana Maria que meteu o penteado do Gaara do Naruto. #MaisVoce pic.twitter.com/cM7tCWhEXz — Diogo Serra| @oficialdanc 🐪 (@OficialLima___) January 11, 2022