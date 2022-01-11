Ana Maria Braga aparece com cabelo ruivo e internautas não perdoam: "Naruto"

Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores ao aparecer ruiva no início do "Mais Você" desta terça-feira, 11. "Dizem que a vida só tem sentido quando a gente aprende a recomeçar todos os dias, como se fosse o primeiro. É uma sensação tão boa fazer isso", iniciou a apresentadora quando começou a falar sobre o "pensamento do dia'.
"Quando você levanta de manhã e seu cabelo briga com você, você não tem que brigar com ele. Você tem que dar um jeito de fazer isso aí, que eu acabei de dizer na abertura. Hoje é o único dia que você tem. Então vamos vivê-lo plenamente", ensinou Ana Maria, que estava usando uma peruca ruiva.
A cantora Pabllo Vittar cometou o look da apresentadora. "Gente, a Ana Maria Braga é um ícone do Brasil. Eu amo acordar pra ver qual cabelo a musa vai usar", escreveu.
Nas redes sociais, os internautas não perdoaram e compararam o penteado inusitado de Ana Maria ao personagem de Gaara, do Naruto.